Les Creusois peuvent à nouveau consulter des documents aux Archives départementales

Bonne nouvelle pour les habitués des Archives départementales de la Creuse : la salle de lecture rouvre à partir du 4 juin, en respectant quelques règles.

Les visiteurs devront réserver avant d'avoir accès à la salle, limitée à 7 personnes. Ces réservations s'effectuent par tranche de demi-journée (9h-12 et 14h-17h), du mardi au vendredi, avec la possibilité de réserver plusieurs demi-journées consécutives. La réservation doit être faite par mail (archives@creuse.fr) ou par téléphone (05 44 30 26 50), au minimum 48h en avance.

Le visiteur doit aussi indiquer par avance les cotes ou références des documents qu’il souhaite consulter, dans la limite de 15 documents par lecteur pour les généalogistes professionnels, notaires et universitaires, et à 10 pour les autres lecteurs. Dans la salle, le port du masque est obligatoire ; aucun matériel (y compris crayons) ne sera mis à disposition des lecteurs et aucune photocopie ne sera réalisée.