Les crocos peuvent remonter sur le podium de la Ligue 2 ce soir !

Le Nîmes-Olympique se déplace à Reims ce soir pour la 34e journée de Ligue 2. Un déplacement difficile chez le septième du championnat. Match à vivre en direct sur France Bleu Gard Lozère.

Le Nîmes Olympique n'est qu'à deux points de la 2e place (Strasbourg ) et un seul petit point du 3e (Lens).A Nîmes on sent une ferveur qui monte petit à petit avec les bons résultats de l'équipe. La semaine dernière 9 000 personnes étaient au stade des costières et cette semaine aux entrainements à la Bastide, les supporters étaient nombreux.

Pour moi, Nîmes, c'est les trois B : les boules, les bioù, et le ballon !

Maurice, lui, y est quasiment tous les jours, ce retraité Nîmois presque aussi vieux que le club ( Nîmes -Olympique fête ses 80 ans cette année) ne rate pas un entrainement, pas un match, revoir Nîmes en Ligue 1 c'est pour lui un rêve inespéré.

Maurice, supporter du Nîmes-Olympique

Nîmes-Olympique, c'est l'un des amours de ma vie !

Élodie est une supportrice fidèle du Nîmes Olympique. Elle a 32 ans et le Nîmes-Olympique c'est une passion qu'elle entretient depuis 20 ans.

Elodie, passionnée des crocos

Reims / Nîmes-Olympique à 20H en direct sur France Bleu Gard Lozère grâce aux commentaires de Najat Essadouki.