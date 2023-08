Les croisières à thème se développent sur le Rhône

Sur les quais de Tournon-sur-Rhône, une quarantaine de touristes, mais aussi de locaux embarquent sur un étrange bateau. "C'est un bateau à propulsion électro-solaire" annonce fièrement Bernard Spritz, capitaine du navire.

L'embarcation fluviale est silencieuse, seul le son de l'eau berce la croisière. "J'aime beaucoup le fait d'être au fil de l'eau, sans bruit de moteur, c'est vraiment paisible et reposant" raconte Nina qui est venue aujourd'hui avec ses deux petites-filles.

Au départ de Tournon-sur-Rhône, ils étaient une quarantaine à embarquer pour la balade fluviale. © Radio France - Adrien Michaud

La croisière du jour est un peu spéciale. Il s'agit d'une ballade sur l'histoire du Rhône commentée par le capitaine Bernard Spritz. Un moment de partage culturel aussi bien pour les petits que pour les grands.

Les 45 minutes de navigation sur le fleuve sont aussi reposantes qu'instructives. "Actuellement, nous passons sous la passerelle Marc Seguin. Est-ce que vous savez que cette dernière a été copié dans le monde entier. L'exemple le plus connu est celui du Brooklyn Bridge à New York. Et oui, les américains ont copié son style, qui est typiquement la technique Marc Seguin" explique micro à la main le capitaine. Bernard Spritz base aussi son histoire sur la BD « Jean du Rhône » de Catherine Chion.

Sur le bateau, tout le monde écoute attentivement les histoires de Bernard Spritz. © Radio France - Adrien Michaud

En tout cas, à la sortie de l'embarcadère, tout le monde est conquis. " J'ai trouvé ça très intéressant et très bien" sourit Colette. Son petit fils Baptiste acquiesce : "C'était une super balade en bateau. J'avais déjà fait ça une fois, mais pas avec un bateau comme ça. Là, c'est encore mieux."

Ainsi, les touristes comme les locaux ont apprécié le moment. "J'ai entendu dire que c'était pédagogique et bien je ne suis pas déçue" relate Emilie, venue de Lille. "Nous nous sommes d'ici, mais on profite de nos vacances pour découvrir un peu plus notre lieu de vie. C''est un super moment, une super balade" dépeint Elise sa fille dans les bras.

Une différence entre la Drôme et l'Ardèche

Si elles ont un franc succès du côté Ardéchois à Tournon, selon Bernard Spritz, dirigeant de la compagnie, ce n'est pas la même effervescence sur l'autre rive coté Drômois à Valence : "Quand on part de Tournon, on fait souvent bateau plein, car les gens embarquent pour une cyclo-croisière. C'est-à-dire, qu'ils amènent leur vélo pour faire la ViaRhôna dans un sens. Nous on espère évidemment embarquer à Valence des personnes qui vont faire la même chose dans l'autre sens, mais aujourd'hui il y a un fort différentiel. On amène pas mal de monde de Tournon, mais on ramène très peu de monde en général de Valence. Le bateau est à un tiers vide."