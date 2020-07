Les croisières fluviales ont repris sur le Rhône avec moins de touristes

Les locaux et touristes peuvent parcourir le Rhône à Avignon grâce à la compagnie des Grands Bateaux de Provence.

Le confinement avait arrêté toutes activités de loisirs et les croisières fluviales. Les bateaux ont officiellement pu lever l’ancre samedi 11 juillet. Après presque quatre mois d’arrêt, les cours d’eau retrouvent leurs bateaux avec des mesures sanitaires strictes : nettoyage, désinfection, port du masque pour le personnel et les passagers pendant leurs déplacements à bord.

Moins de place aux tables des bateaux-promenade sur le Rhône

A Avignon, la compagnie historique des Grands Bateaux de Provence, a repris son activité début juin avec deux mois de retard sur sa saison habituelle pour les promenades sur le Rhône. La compagnie est soumise à la règle de réouverture des restaurants. Avec trois bateaux amarrés sur les quais de l'Oulle, dont un bateau-restaurant, le directeur d’exploitation Rémy Buxo a adapté l’organisation de l’espace restauration : "nous avons dû réduire quasiment à la moitié la capacité d’accueil de nos restaurants. Sur le Mireio, à l’intérieur, nous pouvons généralement accueillir jusqu’à 220 couverts, et avec la distanciation sociale, c’est 80-90 couverts."

Pour les promenades d’une heure à bord du Saône, les touristes sont bien au rendez-vous. Après la balade, une famille venue de Charente n’a pas trouvé l’application des gestes barrières "trop compliquée".

Bar à cocktails au fil de l'eau et valises désinfectées

En plus des mesures sanitaires, les croisières repensent leur offre de croisières. Face à un nombre de touristes faible par rapport aux années précédentes, la compagnie des Grands Bateaux de Provence mise sur les touristes français. "Nous avons dû réadapter nos croisières pour cibler une clientèle plus locale. Nous avons créé un bar à cocktails avec le bateau promenade et une liaison avec Villeneuve-lès-Avignon", détaille le directeur.

L’entreprise CroisiEurope, spécialisée dans les croisières fluviales et maritimes, a instauré des consignes strictes avant l’embarquement. "Les valises seront désinfectées, un formulaire sera envoyé aux clients afin de s’assurer qu’ils ont été ni malades, ni en contact avec des personnes malades. On prend la température des clients avant l’embarquement", explique Lucas Schmitter, l’un des directeurs de la compagnie.

L’objectif est désormais de sauver la saison sur le Rhône, grâce aux locaux et aux touristes français.