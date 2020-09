Les danseurs du ballet de l'opéra national du Rhin de nouveau sur scène

C'est le premier opéra de France a levé le rideau depuis la fin de l'hiver dernier. Les danseurs du ballet de l'opéra national du Rhin reprennent du service ce samedi 5 septembre, avec "Chaplin", un spectacle dédié au maître du cinéma muet. Une représentation sans masque, ni distanciation sociale.

Un protocole sanitaire strict

Le coronavirus ne s'est pas invité dans la chorégraphie. Semi-pointes et entrechats se feront sans masque, ni distanciation sociale. "Chaplin, c'est une pièce de groupe, donc ça engage tous les danseurs de la compagnie, il y a des duos, des trios et les solistes dansent ensemble", décrit Monica Barbotte, Charlot dans le ballet.

Les 32 danseurs de la compagnie doivent se faire dépister au coronavirus toutes les semaines. © Radio France - Olivier Vogel

Pour danser ensemble et se toucher sur scène, un protocole sanitaire particulier a été mis en place par Bruno Bouché, le directeur artistique du ballet de l'opéra national du Rhin : "Le premier jour de la reprise, on a tous fait un test sérologique et un test PCR toutes les semaines." Tous les danseurs ont accepté ces règles sanitaires.

Reprise de l'entraînement difficile

Les danseurs ont pu reprendre l'entraînement depuis deux semaines. Mais le confinement a laissé quelques séquelles. "Techniquement, c'est compliqué, on a pas danser sur scène depuis mars, mais l’excitation prend le dessus et on est prêt", sourit le soliste Ruben Julliard.

Pendant les répétitions, les danseurs étaient séparés en petits groupes et évoluaient masqués. Un accessoire sanitaire qui peut être dangereux selon Bruno Bouché : "Sur un effort physique, on accumule des toxines, on respire très mal, on pouvait pas pousser l'activité physique au minimum."

En revanche, côté public, tout le monde devra porter le masque. Les représentations du spectacle Chaplin sont du samedi 5 au 17 septembre. Un ballet d'une heure et demie pour un tarif allant de 6 à 48 euros.