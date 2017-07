VIDEO - Les As de la Jungle produits à Toulouse débarquent au cinéma !

C'est, ce mercredi, que les As de la Jungle sortent dans 363 salles de cinéma en France. La série produite par les Toulousains de TAT Productions est consacrée près de quatre ans après sa première diffusion à la télévision.

Les As de la Jungle, la série animée produite à Toulouse diffusée dans 200 pays et traduite dans 40 langues arrive, ce mercredi 26 juillet, au cinéma. La ville s'est déjà parée des couleurs du film avec une exposition au Muséum et un parcours touristique dédié aux personnages de la série plusieurs fois récompensée aux Etats-Unis.

C'est en Corée et en Italie que les As de la Jungle connaissent leur plus gros succès à la télévision. Là-bas, tout le monde connaît, "ça marche mieux qu'en France" nous disait David Alaux, l'un des trois producteurs sur France Bleu Toulouse juste avant l'avant-première du film, fin juin.

363 salles en France et prévendu dans 50 pays étrangers

On est fiers d'être ici et fiers d'avoir réussi en restant ici [à Toulouse] (...) Ce qui est important à mettre en avant, c'est la qualité du produit, du programme, du film et c'est ça qui va être déterminant sur le succès. Je pense que nous, on est vraiment au top de tout ce qui se peut se faire en Europe avec des budgets européens - Jean-François Tosti, l'un des créateurs du studio TAT Productions

Jean-François Tosti, l'un des fondateurs du studio TAT Productions à Toulouse. © Radio France - Magalie Lacombe

Le long métrage sort dans 363 cinémas, avant une deuxième salve fin août qui va concerner une centaine de cinémas de plus. Les As de la Jungle, le film est aussi en prévente à l'étranger. Il devrait sortir dans une cinquantaine de pays, ce qui est déjà un succès français à l'international ! Et il pourrait cartonner en Italie, en Angleterre, en Russie et peut-être même en Chine.

Le Muséum se prépare déjà à battre des records de fréquentation

Les As du Jungle peuvent déjà mesurer leur popularité directement auprès du public, via l'exposition organisée par le Muséum d'histoire naturelle de Toulouse "Les As de la Jungle - Mission Muséum". Le musée enregistre 1000 entrées par jour depuis l'ouverture, le 14 juillet. L'exposition est programmée jusqu'au 17 juin 2018.

L'espace dédié à l'exposition sur les As de la Jungle ne désemplit pas. © Radio France - Magalie Lacombe

Ca commence très très bien ! (...) Les As de la Jungle permet d'attirer des primo-visiteurs, ceux qui n'ont pas l'habitude de venir au musée et c'est bien notre objectif - Charles-Henri Morille, chef de service médiation au Muséum de Toulouse

"Les As de la Jungle Mission Muséum" est visible au musée d'histoire naturelle jusqu'au 17 juin 2018. © Radio France - Magalie Lacombe

La région Occitanie qui a soutenu le film financièrement se réjouit, elle aussi, de toutes les retombées positives du succès des As de la Jungle de la société toulousaine TAT Productions : plus de 13.000 jours de travail et plus de 5.3 millions d'euros sur le territoire régional. Les As de la Jungle ont coûté 5.5 millions d'euros.