Les Déferlantes à Céret : bilan mitigé pour les festivaliers, une "catastrophe" pour certains commerçants

Clap de fin pour Les Déferlantes 2022. En quatre jours, des dizaines d'artistes et des dizaines de milliers de festivaliers ont arpenté le site d'Aubiry, à Céret. Avec un goût parfois amer à cause de l'organisation, et la colère de certains commerçants.

Dernier soir de concert aux Déferlantes ce dimanche, avec à l'affiche Muse, ou encore DJ Snake. Depuis quatre jours, des dizaines de milliers de festivaliers ont traversé le Vallespir pour rejoindre le Château d'Aubiry, où se déroulait le festival pour la première fois. "On s'est régalés", admet Serge, venu en famille, "on est arrivés tôt pour profiter du village, on a fait des jeux avec les enfants". Rien à dire non plus sur la programmation : "On a vu Sean Paul, et moi, j'étais venu pour -M-, on n'est pas déçus du voyage".

Les festivaliers sont unanimes : la programmation était exceptionnelle. Mais au fil des témoignages, quelques problèmes surgissent : "Il n'y avait pas assez de points d'eau potable", regrette une spectatrice, "pas assez d'endroits pour s'asseoir pour manger", ajoute sa mère.

Un jeudi soir compliqué pour certains festivaliers

Mais le gros point noir était au niveau de l'accessibilité, avec des routes engorgées pour venir, pour repartir, certains parkings loin du site. De nombreux festivaliers ont vécu une soirée compliquée jeudi. Des navettes devaient transporter les participants des parkings les plus éloignés.

"C'était catastrophique", se souvient Jean-Jacques, "on était garés au parking à la sortie de l'autoroute (au Boulou). On a attendu une demi-heure, les deux navettes n'étaient toujours pas parties, et elles n'auraient jamais pu transporter tout le monde qu'il y avait". Avec sa femme, ils décident d'y aller à pied et mettent plus d'une heure à passer les portes du festival. "Ce qui est frustrant, c'est de se dire qu'on a payé plus cher, et à cause de problèmes d'organisation, il y a certains concerts que je n'ai pas pu voir."

"Samedi, j'ai eu moins 100% de chiffres d'affaires" - Dany Hebrard, commerçante à Céret

Une tension d'autant plus forte chez certains commerçants des alentours, comme Dany Hebrard. Elle tient un bar au bord de la D115, dont une portion est fermée à la circulation depuis mardi, de 17h à 3h30 du matin. "Je suis très touchée parce que je fonctionne surtout la nuit", affirme-t-elle. Depuis le début de semaine, elle n'a quasiment plus aucun client : "Samedi, j'ai eu moins 100% de chiffres d'affaires". Une situation très compliquée pour la commerçante, "Je ne sais même pas comment je vais faire. Mon salarié, il a fallu que je le paye sur mon argent personnel, parc que je ne peux pas", confie-t-elle, les larmes aux yeux.

Elle, et d'autres commerçants touchés envisagent de lancer une pétition pour obtenir un dédommagement de la part de la mairie.