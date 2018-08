Les déjeuners du l'herbe du festival de musique baroque de Sablé-sur-Sarthe (Sarthe) sont l'occasion de rencontres conviviales et champêtres entre les festivaliers et les artistes.

Sablé-sur-Sarthe, France

"On est carrément dans l'herbe" s'amuse Maguie assise sur une nappe à carreau blancs et rouges, son panier pique-nique sur les genoux. "C'est un panier en osier tout mignon avec un sandwich au saumon, une salade de poulet, un yaourt, une pomme et des petits sablés" sourit la festivalière qui a déboursé 10 euros pour ce déjeuner champêtre et musical. D'autres spectateurs ont préféré prendre place sur les fauteuils et les bancs en osier.

Les 70 paniers-repas à 10 euros ont trouvé preneurs très rapidement © Radio France - Bénédicte Robin

Une fois tout le monde attablé, la maîtresse de cérémonie, Alice Orange, la directrice artistique du Festival lance les échanges avec les deux inivtés du jour : le fondateur et directeur artistique du Poème Harmonique, Vincent Dumestre et la directrice de l'ensemble L'Appergiata, Christina Pluhar.

De gauche à droite : Vincent Dumestre, Alice Orange et Christina Pluhar © Radio France - Bénédicte Robin

Les deux artistes se prêtent volontiers au jeu des questions-réponses avec le public pendant une bonne heure à l'ombre des arbres du parc du Château de Sablé. "C'est important pour nous artistes d'avoir le retour des gens. Et je suis toujours impressionnée de voir combien les gens peuvent être touchés par la musique et cela fait du bien d'entendre cela" se réjouit Christina Pluhar. "C'est une belle relation" renchérit Vincent Dumestre qui apprécie également ce contact décontracté avec le public.

Ambiance musicale, champêtre et conviviale © Radio France - Bénédicte Robin

"C'est plus convivial qu'une conférence" souligne Alice Orange qui se dit un peu victime du succès de ce rendez-vous. En effet, 70 paniers repas sont proposés et ils ont été réservés très rapidement. Le prochain déjeuner sur l'herbe est prévu ce vendredi à partir de 12h30 et là aussi tous les paniers sont déjà réservés. Mais rien ne vous empêche de venir avec le vôtre !