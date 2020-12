Les départements franciliens débloquent 20 millions d'euros pour la flèche de la basilique de Saint-Denis

Les départements d’Île-de-France vont financer en partie la reconstruction de la flèche de la Basilique de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) via le FS2i, le fonds de solidarité et d'investissement interdépartemental. Un soutien financier qui s'élève à 20 millions d'euros.

Les présidents des départements d’Ile-de-France ont validé le déblocage de 20 millions d'euros pour financer la reconstruction de la flèche de la basilique de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis).

L'argent proviendra du fonds de solidarité interdépartemental et d'investissement (FS2i) et permettra de restituer à la basilique, qui date du 18e siècle, sa tour et son clocher, démontés en 1847. Le chantier est en cours actuellement et doit durer une décennie. Il s'agit d'un des plus grands chantiers patrimoniaux de France.

Les présidents des sept départements franciliens ont sollicité une rencontre avec la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, qui a visité récemment l'édifice. Ils lui demandent d'entériner cette aide exceptionnelle qui représente environ la moitié du budget estimé de la reconstruction.