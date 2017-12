Il ne reste que deux musées de la poupée en France : un en Bretagne à Josselin, l'autre à Guérande (44), et ce dernier est sur le point de disparaître.

Guérande, France

Le musée de la poupée de Guérande ferme ses portes définitivement dimanche 31 décembre. Contraint et forcé. La mairie l'y oblige, pour des raisons de sécurité. Le musée aux 300 poupées qui retrace la mode féminine et enfantine du XIXème et du début du XXème siècle disparaît, après 20 années d'existence.

Dans leur combat pour rester ouverts, les propriétaires ont reçu un drôle de soutien : quelqu'un s'est amusé à disséminer un peu partout dans la ville des poupées avec autour du cou cette pancarte : "bientôt SDF". Annick Boisguérin est catégorique, elle n'y est pour rien :

Ce n'est ni nous propriétaires, ni le personnel. Nous n'étions pas au courant. L'idée de poupées SDF nous a beaucoup amusés. Ça nous a fait plaisir comme soutien- Annick Boisguérin

Une pétition sur change.org a recueilli plus de 1100 signatures.

On a un soutien général de la population guérandaise, des médecins, des commerçants. Je pense qu'ils ont compris qu'on faisait ça de façon pas du tout intéressée, pour Guérande, pour avoir une animation même en plein hiver.

Des pourparlers seraient en cours avec le musée de Josselin pour un éventuel transfert de la collection.