C’est assurément l’un des événements cinéma de l’année : la sortie du huitième épisode de la saga Star Wars, sous-titré “Les derniers Jedi”. Ce nouveau film, réalisé par Rian Johnson, commence — c’est l’un des rares éléments révélés par l’équipe du film — précisément là où s’arrête l’action du septième film, “Le réveil de la force”, sorti en 2015.

A la fin de ce premier épisode de la troisième trilogie Star Wars (vous suivez ?), la jeune Rey (Daisy Ridley) parvenait à trouver le chevalier Jedi Luke Skywalker et à lui remettre un sabre laser. C’était la dernière image du septième film, c’est assurément, comme le montrent les bandes-annonces, l’une des premières du huitième. Comment en est-on arrivé là ? La saga Star Wars est si dense qu’il est difficile de la résumer en quelques lignes, mais on peut tenter d’établir une trame chronologique pour se repérer.

Une épopée chevaleresque sur fond politique

Premier élément à garder en tête : plus qu’une saga, “Star Wars” est une épopée qui raconte l’évolution politique et militaire d’un monde situé “il y a très longtemps dans une galaxie très, très lointaine”, sur plusieurs décennies. Neuf films (dont “Les derniers Jedi” est le dernier) forment la colonne vertébrale de cette épopée, centrée sur un clan, celui des Skywalker.

Mais la toile de fond de tous ces films est avant tout politique et militaire : quel que soit l’épisode et l’époque à laquelle il se déroule, il y a, en toile de fond, la lutte pour le contrôle de la galaxie entre une superpuissance totalitaire (chronologiquement, la République, l’Empire puis le Premier Ordre, selon les films) et une force séparatiste (l’Alliance rebelle ou la Résistance). Et au cœur de cet univers, deux ordres chevaleresques s’opposent : les Jedi et les Sith. Ces combattants d’une grande sagesse maîtrisent la Force, une énergie qui réside partout dans l’univers, savent la contrôler, et combattent avec le fameux sabre laser. Mais là où les Jedi jurent fidélité à des principes de droiture, les Sith se laissent entraîner par le côté obscur de la Force pour servir le mal.

Que racontent les trois trilogies ?

La première trilogie, dont les films (Un nouvel espoir, L’Empire contre-attaque, Le retour du Jedi) sont sortis entre 1977 et 1983, se base sur l’histoire de Luke Skywalker et Leia Organa (la princesse Leia), accompagnés par le contrebandier Han Solo, aux côtés de l’Alliance rebelle pour défaire l’Empire, dont le soldat le plus redouté est le très puissant Dark Vador. Sous le masque de Dark Vador se cache en réalité Anakin Skywalker, le père de Luke et Leia.

La deuxième trilogie (La menace fantôme, L’attaque des clones, La revanche des Sith), sortie entre 1999 et 2005, est une préquelle de la précédente, c’est-à-dire qu’elle se déroule avant l’action des trois films sortis plus tôt. Elle est centrée sur l’histoire d’Anakin Skywalker, de son enfance sur la planète Tatooine à sa métamorphose en Dark Vador, le seigneur sith. Depuis l’an dernier donc, la troisième trilogie se déroule trente ans après la fin du Retour du Jedi.

Qu’y a-t-il dans l’épisode VII, "Le réveil de la force" ?

Dans ce film, le premier sorti après que Disney a pris le contrôle de la licence Star Wars, Luke Skywalker, dernier Jedi en vie, est porté disparu. Sa soeur, Leia, à la tête d’une Résistance contre le Premier Ordre dictatorial qui a pris le pouvoir, cherche à le retrouver pour défaire le suprême leader Snoke.

Dans ce septième épisode, de nouveaux personnages ont fait leur apparition, comme la jeune pilleuse Rey, qui découvre qu’elle maîtrise la force, les guerriers Finn et Poe ou encore Kylo Ren, le fils de la princesse Leia et de Han Solo (Harrison Ford), qu’il finit par assassiner. A leurs côtés, dans ce film qui jouait beaucoup sur la nostalgie, les fans ont retrouvé beaucoup de personnages historiques de la première trilogie : la princesse Leia (Carrie Fisher), Han Solo (Harrison Ford) ou encore le wookie Chewbacca et les droïdes R2D2 et C3PO.

Qu’attend-on de ce huitième film ?

Des réponses aux nombreuses questions que posait le septième film. Pourquoi Rey, venue de nulle part, maîtrise-t-elle la force ? A-t-elle un lien avec Luke Skywalker, qu’elle rencontre à la fin du film ? Qu’est-ce qui la lie à celui qui s’annonce comme son ennemi, Kylo Ren ? Et comment celui-ci a-t-il sombré du côté obscur de la force ? Ce n’est qu’une petite partie des questions soulevées par les fans après la découverte du Réveil de la Force.

Mais il n’y a pas un Star Wars qui est sorti l’an dernier ?

Si, “Rogue One”. Mais celui-ci ne s’inscrit pas dans la même chronologie. Son action se déroule entre l’épisode III (La revanche des Sith) et IV (Un nouvel espoir), au moment où les troupes militaires de l’Alliance rebelle échafaudent un stratagème pour voler les plans de l’Etoile noire, arme superpuissante de l’Empire. Ce film est une sorte de hors-série dont la production a été lancée par les studios Disney et LucasFilm pour justement faire patienter les fans entre deux épisodes de la saga.

De la même manière, l’an prochain, sortira un film entièrement dédié à Han Solo. Depuis sa reprise en main de la licence, Disney a choisi de recentrer Star Wars autour d’un univers parfaitement cohérent où tous les éléments s’imbriquent, contrairement à George Lucas qui avait autorisé des dérivés (livres, BD, séries, etc.) inspirées de la saga mais qui présentaient des divergences avec l’univers du film.