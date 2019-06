Les derniers puzzles en bois découpés à la main fabriqués à Paris !

Les derniers puzzles en bois découpés à la main sans modèle sont créés à Paris ! Un "made in France" qui fonctionne : 2 personnes viennent d'être embauchées et l'entreprise "Puzzle Michèle Wilson" a signé un gros contrat avec le Japon.

Paris, France

L'enseigne "Puzzle Michèle Wilson" a trois boutiques à Paris (dans les 11è, 14è et 15è arrondissements) ainsi qu'un atelier en Bourgogne c'est la dernière en Europe à continuer de découper à la main et sans modèle des puzzle en bois.

Dans les mains d'Enzo Bersani, une estampe japonaise, ce modeleur maquettiste découpe 7 puzzles en suivant le contour des coqs et des poules : "Toutes les pièces sont différentes pour ne pas dénaturer le dessin. Les gens qui découpent sont aussi ceux qui trient, on fait aussi tous un peu de la vente, on aide tous à l'expansion de l'entreprise. Ce qui est intéressant c'est que c'est plus difficile, les passionnés aiment bien ça. Il n'y a jamais deux fois le même puzzle puisqu'on découpe sans modèle et on a chacun notre style donc si deux personnes découpent le même puzzle le rendu sera très différent !"

Tous travaillent avec une scie à chantourner et découpent des pièces d'environ 2 cm², la taille d'une pièce d'un euro. Les puzzles sont découpés sept par sept avec chacun une couleur différente au dos. Une fois découpés, ils doivent être triés.

Modeleur Maquettiste = artiste

Lucie Baratelli sort de l'école Boule en filière marqueterie elle avoue que c'est plaisant d'avoir la possibilité d'être artiste. D'ailleurs, l'essentiel pour le gérant Julien Vahanian c'est que l'artisan soit effectivement un artiste pour pérenniser ce talent qui se perd en Europe et dans le Monde. "Toutes les personnes qui découpent sont _formées pendant deux ans en interne_explique-t-il et pour nous c'est très important de développer ce savoir-faire."

Les Puzzles Michèle Wilson revendiquent le label EPV entreprise du patrimoine vivant et ont un grand rendez-vous à la rentrée. Le musée du Louvre leur a commandé un puzzle inédit pour la boutique : une reproduction de La Joconde à l'occasion de la grande exposition pour célébrer le cinquième centenaire de la mort de Léonard de Vinci.