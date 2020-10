Les Deux-Alpes : on peut skier sur le glacier pendant la Toussaint

La saison de ski démarre aux Deux-Alpes en ce premier week-end de la Toussaint. La station est ouverte pendant toute la durée des vacances scolaires, du 17 octobre au 1er novembre. Grâce à de bonnes conditions d’enneigement, c'est la première fois depuis trois ans que le glacier est skiable à cette période.

"Station test" du protocole sanitaire hivernal

En pleine épidémie de la Covid-19, la station iséroise est la première à tester un protocole sanitaire établi conjointement par France montagne (un réseau composé de gérants des remontées mécaniques, moniteurs de ski et élus des stations de montagne) et les préfets de l'Isère, de la Savoie et de la Haute-Savoie.

Si le dispositif sanitaire fonctionne bien à la Toussaint, toutes les stations alpines suivront le même protocole pour la saison hivernale.

"On va servir de station test et on en tirera un bilan à la fin de la Toussaint" - Eric Bouchet, le directeur de l’office de tourisme des Deux-Alpes

Eric Bouchet, le directeur de l’office de tourisme des Deux-Alpes, décrit le dispositif sanitaire mis en place pour la Toussaint. Copier

"On va mesurer notre capacité à maîtriser un nombre de flux ou encore la résistance des masques à leur utilisation dans des conditions hivernales. On en tirera un bilan à la fin des vacances de la Toussaint et on verra avec les autorités comment adapter le protocole sanitaire pour la saison d'hiver", explique Eric Bouchet, le directeur de l’office de tourisme des Deux-Alpes.

Eric Bouchet, directeur de l'office de tourisme des Deux Alpes. © Radio France - Bastien Thomas

L'occasion de renflouer les caisses des professionnels du tourisme

L'ouverture anticipée de la station des Deux-Alpes permet aux client de prendre l'air en cette période de crise sanitaire et aux professionnels de compenser les pertes financières dues à une saison hivernale écourtée l'année dernière.

Les hébergeurs de la station ont perdu 30 à 40% de leur chiffre d'affaire cet hiver,alors ils espèrent prendre leur revanche pendant la Toussaint. "Actuellement, 25% du parc d'hébergement est réservé pour la Toussaint mais nous nous attendons à beaucoup de réservations de dernière minute. On a une très grande flexibilité et les clients pourront annuler au dernier moment", témoigne Anne Gravier, la représentante de l'agence immobilier des Alpes sur la station.

Après ces deux semaines de vacances de la Toussaint, la station fermera à nouveau ses portes avant de rouvrir pour le début officiel de la saison de ski, le 28 novembre, jusqu’au 24 avril.