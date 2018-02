Depuis la fermeture du dernier restaurant étoilé de la Vienne, Passion et Gourmandises du chef Richard Toix, la Vienne et les Deux-Sèvres n'ont plus aucun restaurants étoilés. Alors que le Guide Michelin sort cet après-midi, tout le monde espère une belle surprise...

Il restait un seul restaurant étoilé, il était dans la Vienne... et il ferme. Le chef étoilé Richard Toix a en effet vendu son restaurant Passion et Gourmandises à Saint-Benoît, ce qui lui enlève le prestigieux macaron. Alors dans la Vienne comme dans les Deux-Sèvres, qui n'ont eux plus de restaurants étoilés depuis 2001, on attend avec impatience la sortie du Guide Michelin 2018, en espérant avoir une belle surprise.

Un attrait touristique et économique

Car si avoir une étoile est prestigieux pour un chef, ça l'est aussi pour sa région... Et pour l'attrait touristique mais aussi et économique de cette dernière. Car les chef d'entreprises "sont demandeurs de cette restauration de grande qualité", rappelle Catherine Lathus, à la tête de l'entreprise BTP Moreau-Lathus à Iteuil. "C'est aussi un élément d’attractivité dans la Vienne", rajoute la chef d'entreprise.

Verdict ce lundi après-midi aux alentours de 16h30.