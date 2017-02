Les Deux-Sévriens de Radio Elvis aux Victoires de la musique

Radio Elvis, dont deux membres sont originaires de Gâtine, est en lice ce vendredi pour les Victoires de la musique, catégorie "album révélation". Le groupe est nommé aux côtés d'Amir et Claudio Capéo.

"Les Conquêtes", premier album de Radio Elvis déjà récompensé par le prix des Indés 2016 de l'album révélation, est maintenant en lice pour une Victoire de la musique. Émission spéciale ce vendredi sur France Bleu Poitou de 18h à 19h avec Frédérique Gissot et Médéric Bouillon. Radio Elvis sera en direct. Et puis rendez-vous à 20h pour suivre la cérémonie.

Vous ne connaissez pas encore le groupe ? On vous le présente. Radio Elvis, c'est un trio, dont deux membres sont Gâtinais : Pierre Guénard, le chanteur, est de Lhoumois. Colin Russeil, le batteur, est lui de Verruyes. Les deux garçons se sont rencontrés au lycée, à Parthenay. Manu Ralambo, le guitariste vient lui du Mans, "mais c'est un enfant adoptif de Parthenay", sourit Pierre Guénard.

Avec son rock que Pierre Guénard qualifie de _"symboliste", ses textes en français "qui ne sont pas vraiment des histoires très narratives mais plutôt des évocations d'images"_, le groupe, formé il y a bientôt quatre ans, s'impose petit à petit sur la scène rock française.

Une belle reconnaissance des professionnels

La nomination aux Victoires, une nouvelle "inattendue mais aussi un peu espérée car c'était un rêve", explique Pierre Guénard. Le groupe aura la chance de jouer pendant la cérémonie. Mais pas question de dévoiler le morceau. Surprise.

Le chanteur évoque, Victoire ou pas,"une belle reconnaissance des professionnels, ça nous donne plus confiance en nous et ça nous encourage à continuer. Cela donne aussi confiance aux programmateurs de salles".

Radio Elvis s'est déjà produit sur de jolies scènes, comme aux Francofolies de La Rochelle ou à la Cigale, à Paris. Plusieurs dates en 1ère partie des Insus aussi. Et c'est n'est pas fini. Cet été, Radio Elvis a rendez-vous à Carhaix, en Bretagne, pour le festival des Vieilles Charrues. "On est dans le sillon de nos aînés et ça nous remplit de fierté", souligne Pierre Guénard.

Le retour à la composition

La lumière, mais aussi le retour un peu dans l'ombre, dans quelques semaines, pour se remettre à composer explique le deux-sévrien : "Là, il faut qu'on se retrouve dans un endroit, qu'on ressorte synthétiseurs, guitares et carnets. Faire une sorte de retraite". En Deux-Sèvres ? Pierre Guénard évoque plutôt la Normandie, la Bretagne ou les Landes. "Les Deux-Sèvres c'est très agréable mais on y va plutôt pour nos familles".