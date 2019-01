Les deux stations de ski de fond de la Corrèze ouvrent leurs pistes

Le retour du froid et de la neige fait des heureux en Corrèze. Ce sont les animateurs des deux stations de skis de fond du département, Bonnefond et Saint-Setiers. Pour la première fois de l'année elles peuvent ouvrir leurs pistes.

Corrèze, France

Il y a 20 centimètres de neige sur le plateau de Millevaches voire plus par endroit. Une aubaine pour les deux stations corréziennes de ski de fond qui ont décidé d'ouvrir leur domaine pour la première fois de la saison. Ce sera ce samedi pour Saint-Setiers et dès ce vendredi pour Bonnefond. Celle-ci propose 5 pistes de ski de fond de 3,5 à 18 kilomètres, et 4 pistes de randonnée à raquettes de 2,3 à 5,6 kilomètres. Toutes seront ouvertes. Une aubaine car ce n'est pas si fréquent que la petite station située à 900 mètres d'altitude. "L'an dernier on avait ouvert 2 jours en décembre et 11 en février" rappelle le président du foyer rural de Bonnefond qui gère le domaine.

La station de Saint-Setiers gérée par le Foyer des Bruyères est elle à 915 mètres d'altitude et dispose de 6 pistes de ski de fond de 2 à 20 kilomètres. Tout le domaine ouvre samedi.