Les Dijon Cheerleaders sont qualifiées pour les championnats du monde Free Style 2020

Dijon, France

Les treize danseuses de l'équipe des Dijon Cheerleaders se sont qualifiées pour les championnats du monde de danse feestyle. La compétition aura lieu en avril 2020 en Floride (USA). Les danseuses de Dijon ont remporté le titre européen de Grand Champion. C'est la première fois qu'une équipe de Bourgogne décroche ce titre.

Séance de debriefing avec les Dijon Cheerleaders © Radio France - Philippe Paupert

Etre cheerleader, c'est danser avec des pompons, comme au bord des terrains de football américain. C'est de la danse mais aussi du sport souligne Maïlys Palermo, 15 ans, lycéenne à Dijon et danseuse des Dijons Cherreleaders : "il y a du travail, des de l'implication". Disputer les championnats du monde, c'est aussi "un peu une revanche car danser, c'est pas juste pour faire joli. Le stade supérieur, ce serait d'être sur le podium en Floride" en avril 2020.

Maïlys, danseuse, rêve de podium en Floride Copier

Faire danser des garçons pour rapporter des points !

Cette compétition en Floride est un rêve qui se réalise pour Mathilde Michelet. Cette lycéenne de 16 ans de Dijon combat les idées reçues sur sa discipline. Elle veut même recruter des garçons ! Mathilde en a marre : "tout le monde nous dit : vous savez pas danser, vous êtes des poms - poms girls ! Il y a besoin de force, on fait de la musculation à chaque entrainement. On pourrait recruter des garçons car on a pas besoin de la grâce féminine partout. Ca rapporte des points d'avoir des garçons dans son équipe en compétition !"

Mathilde, danseuse : "recruter des garçons rapporte des points" Copier

Les Dijon Cheerleaders seront en démonstration le 28 juin à 19h00 au gymnase Malraux de Dijon. Elle sont aussi à la recherche de sponsors pour financre leur voyage aux Etats Unis l'année prochaine. Cette année, une équipe de Bourgogne avait déjà participé aux championnats du monde en Floride, il s'agit des Phoenix de Saint Appolinaire.