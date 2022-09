Les dijonnais en quête de bonnes affaires à la grande braderie de rentrée

Face à l'inflation, les familles tentent de trouver des idées pour alléger les dépenses du quotidien. Pour beaucoup, la grande braderie de Dijon est le moment pour faire des achats à petit prix. Organisé cette année ce vendredi 9 et samedi 10 septembre, l'évènement attire des milliers de personnes, comme Laurie, étudiante. "Je ne peux pas me permettre de beaucoup dépenser au quotidien, encore moins pour m'acheter des vêtements. Ici, je trouve des tee-shirt à deux euros alors que dans les magasins classiques il faut débourser au moins 15 euros."

Les vêtements sont à prix cassé à la grande braderie de Dijon © Radio France - Charlotte Schuhmacher

Les acheteurs peuvent profiter de belles réductions © Radio France - Charlotte Schuhmacher

Accompagnée de sa fille, Corinne est elle aussi en quête de bonnes affaires.

Un rendez-vous attendu aussi par les commerçants

Si les familles attendent avec impatience la grande braderie, c'est aussi un rendez-vous incontournable pour les commerçants. "On met en vente des cirés, des polos et des marinières issus des dernières collections", explique Jean-Claude, gérant d'une boutique de vêtements. Le tout, a des prix cassés, ce qui attire naturellement plus de clients : "les gens peuvent se faire plaisir mais surtout découvrir ce qu'on propose. On espère fidéliser des clients et les revoir plus tard dans l'année."

Vêtements, jouets, vaisselle... il y en a pour tous les goûts © Radio France - Charlotte Schuhmacher

Devant sa boutique de lunettes, Laurence a installé un petit stand où sont présentées plus d'une cinquantaine de paires différentes. Et la réduction est alléchante : de 70 euros, la paire de lunette de soleil passe à 30 euros. "On veut faire plaisir à une clientèle qui n'a pas toujours les moyens de s'offrir une jolie paire."

Les enfants aussi trouvent leur bonheur à la braderie © Radio France - Charlotte Schuhmacher

Des bonnes affaires, même pour les tout petits © Radio France - Charlotte Schuhmacher

Et si vous avez manqué la grande braderie, vous pouvez toujours profiter du grand vide grenier organisé rue Jean-Jacques Rousseau à Dijon ce dimanche 11 septembre. Si vous habitez à Chenôve, un autre vide grenier est également organisé ce même jour, au gymnase du chapitre.