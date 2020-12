Les directeurs de théâtre d'Avignon et de Vaucluse soutiennent le référé pour rouvrir les salles

200 comédiens, directeurs de théatre ou régisseurs d'Avignon étaient devant le Palais des Papes hier mardi pour demander la réouverture des lieux de culture. Ils ne décolèrent pas d'avoir appris à 2 jours du 15 décembre qu'ils ne pourront pas rouvrir leur salle. Désormais, les professionnels du théâtre appellent à rejoindre l'action en référé engagée par plusieurs syndicats du spectacle pour obtenir la réouverture des salles de spectacles.

La maire d'Avignon Cécile Helle demande à tous les élus de France de se mobiliser pour les salles de spectacle comme ils l'avaient fait pour les petits commerces.

Fermeture purement politique

Le créateur du Festival Off, Gérard Gélas a résumé la colère en demandant "d'applaudir Jean Vilar qui déclare que la culture est aussi importante que l'eau, le gaz ou l'électricité". Le président des Scènes d'Avignon, les théâtres permanents, relaie l'indignation et l'incompréhension : "nous attendons qu'on nous montre les études scientifiques qui prouvent que nos salles sont des lieux de contamination. Si ce n'est pas le cas alors cette décision est purement politique".

La maire d'Avignon Cécile Helle invite "tous les élus de France à entrer en résistance. Je n'ai pas oublié la mobilisation des élus pour obtenir la réouverture des petits commerces non essentiels. Il nous faut nous mobiliser, à tous nos niveaux de responsabilité, pour la réouverture des lieux de culture".

Question au gouvernement mercredi pour la reprise

Le sénateur Lucien Stanzione posera une question à la ministre de la Culture sur les conditions de la reprise. La demande de Gérard Gélas est plus simple : "je demande à Madame la ministre d'entendre la voix de tous ceux qui pensent que la France n'est pas seulement un tube digestif pour travailler, manger et chier !"

Action en référé au pays des Lumières

Les directeurs de théâtre estiment qu'il n'est pas question de "revoyure" début janvier. Ils souhaitent rouvrir rapidement. Julien Gelas, le directeur du Chêne Noir suggère à tous les directeurs de salles de spectacle de soutenir l'action en référé engagé devant le conseil d'Etat pour la réouverture. Julien Gelas s'indigne de "ce pays des Lumières qui autorise la réouverture après référé des lieux de culte pas pas des salles de spectacles."

Le syndicat Sud Culture et le Collectif des Intermittents et Précaires d'Avignon dénoncent l'action "égocentrique" des directeurs de salles de spectacle. Sud Culture et le CIP souhaitent davantage de solidarité en direction des artistes et techniciens du spectacle.

Elus et directeurs de théâtre d'Avignon demandent avec Gérard Gélas qu'on ne considère pas la France comme un tube digestif pour "travailler, manger et chier" Copier