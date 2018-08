Les dix Académiciens annonceront à Nancy leur première sélection du Prix Goncourt

Par Nathalie Broutin, France Bleu Sud Lorraine

En ouverture de la 40 ème édition du Livre sur la Place à Nancy les 7, 8 et 9 septembre, les dix Académiciens du Goncourt annonceront leur première sélection. Et pour une première fois encore, le salon littéraire de la rentrée sera présidé non pas par un président mais par des présidents !