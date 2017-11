Les douves du Château de Bellegarde bientôt rénovées

La commune de Bellegarde attend ça depuis 10 ans : les douves du Château vont enfin être rénovées. Une partie du mur qui entoure le Donjon, le bâtiment central du Château, s'est effondré en 2007. Depuis, c'est le Donjon tout en entier qui est menacé par les infiltrations d'eau.

La commune de Bellegarde, dans le Montargois, est connue pour deux choses : sa foire aux rosiers et son château. Construit à partir du 14ème siècle, ce château se décompose en plusieurs bâtiments dont le Donjon, la pièce maitresse entourée d'eau. C'est là précisément que se trouvent les douves, en partie écroulées depuis 2007. " Il y a carrément un morceau qui n'existe plus" explique Audrey Martinez, du service d'urbanisme à la ville de Bellegarde. Mais, le plus grave pour elle " c'est que la végétation a pris le dessus, l'eau s'est infiltrée sous le Donjon et ça commence à attaquer le bâtiment".

La partie des douves effondrée est désormais recouverte de végétation © Radio France - Patricia Pourrez

Le chantier de rénovation va durer au moins 4 à 5 ans

Dès 2008, la Mairie de Bellegarde avait sollicité la DRAC, la direction régionale des Affaires Culturelles, pour lancer la restauration des douves. Mais, c'est seulement cette année que son dossier a été accepté. " C'est vrai que ça peut paraître long mais c'est un gros dossier " relativise Véronique Bracquemond, la secrétaire générale de mairie, trés impliquée dans le dossier. " Il fallait trouver des partenaires et des fonds pour financer ce chantier qui va coûter 2 millions 100.000 euros, hors taxe". Finalement, la DRAC et le département du Loiret vont prendre chacun à leur charge 40% des travaux et la ville assurera le reste avec l'aide de la Fondation du Patrimoine.

Après les douves, le Donjon ?

Le Donjon inauguré par le Roi Charles V en 1376. © Radio France - Patricia Pourrez

Les travaux de rénovation des douves devraient commencer dans le courant de l'année 2018. Il faudra d'abord assécher le site avant d'entamer la restauration pierre par pierre. " On n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise avec les infiltrations" selon Audrey Martinez. Le chantier est déjà prévu pour durer 4 à 5 ans. Après, les élus de Bellegarde réfléchissent à une rénovation aussi pour le Donjon, un bâtiment classé mais totalement vide et pas assez sécurisé pour accueillir du public. " On a plusieurs projets pour faire du Donjon un lieu de vie avec des salles de conférences, des salles d'exposition, peut être même y mettre l'Office du Tourisme" avoue l'adjointe aux Affaires sociales, Claudine Stalmach. Mais, le problème ajoute l'élue " ce sera une nouvelle fois de trouver des financements". Ce Donjon a été construit au 14ème siècle et largement réaménagé au 18ème siècle par le Duc D'Antin, fils de la Marquise de Montespan, célèbre favorite du roi Louis XIV.. A suivre le reportage au Château de Bellegarde de Patricia Pourrez.