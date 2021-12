Les Dragons Catalans dévoilent leurs nouveaux maillots pour la saison 2022

Les Dragons Catalans dévoilent ce samedi leurs nouveaux maillots pour la saison 2022, réalisés par un nouvel équipementier.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

À domicile, il sera blanc orné du chevron sang et or, à l'extérieur, les Dragons seront en rouge et en jaune.

Des maillots disponible dès maintenant en boutique à Gilbert Brutus et sur le site internet du club.