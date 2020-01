Les droits humains au cœur d'un nouveau festival de cinéma à Laval

La soirée d'ouverture du festival "Cinémas et Droits Humains" se déroule ce jeudi soir à Laval, c'est la première édition jusqu'au 14 février.

Un Ciné rencontre : A thousand girls like me

Département Mayenne, France

Un nouveau festival voit le jour dans le paysage culturel mayennais, les premiers rendez-vous "Cinéma et Droits Humains". Il commence ce jeudi soir et jusqu'au 14 février, organisé par la Ligue de l'enseignement de la Mayenne et CinéLigue 53.

La soirée d'ouverture se déroule ce jeudi soir à l'Avant-Scène de Laval, allée du Vieux Saint-Louis, avec la projection du film "A thousand girls like me" de Sahra Mani, fondatrice de BlueBird, une société indépendante de distribution de films. Elle sera présente.