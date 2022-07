Les Drômois Baptiste Sirand et Jérémy Aspa remportent "Le Meilleur Pâtissier - Les Professionnels" sur M6

Jérémy Aspa et Baptiste Sirand, chefs pâtissiers formateurs à l'école Valrhona à Tain-l'Hermitage, remportent la cinquième saison de "Le Meilleur Pâtissier - Les Professionnels" sur M6

Baptiste et Jérémy sur le plateau de M6

Nos deux Drômois Jérémy Aspa et Baptiste Sirand ont remporté jeudi 21 juillet le trophée de la cinquième saison de "Le Meilleur Pâtissier - Les Professionnels" sur M6. Les chefs formateurs à l'école Valrhona à Tain-l'Hermitage se sont imposés face à deux autres binômes. Pour cette finale, ils ont dû créer un gâteau avec de la figue et un décor de 80 cm de hauteur, puis concevoir un buffet de pâtisseries avec trois gâteaux différents. Les deux pâtissiers ont misé sur la thématique de l'agrume qui leur a permis de remporter la victoire. Pour cette ultime épreuve, ils devaient convaincre les trois jurés de l'émission Pierre Hermé, Cyril Lignac et Christelle Brua, mais aussi des anonymes venus déguster leurs créations.

Jérémy Aspa et Baptiste Sirand remportent donc le trophée de cette saison 5, et auront également l'honneur de créer une patisserie avec Pierre Hermé qui sera en vente dans les boutiques du mythique chef roi des macarons.