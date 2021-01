PHOTOS - Les drones d'une société d'Avignon vont traquer les dégâts des eaux à Pétra en Jordanie

Sur l'aéroport d'Avignon, une petite société attend avec impatience la fin de la crise sanitaire et l'ouverture des frontières pour survoler la huitième merveille du monde, l'ancienne cité de Petra, classée au patrimoine mondial de l'Unesco. L'entreprise Geomatic Development a en effet remporté un appel d'offre de la même Unesco pour cartographier avec des drones un monument du site archéologique jordanien.

Scanner le réseau hydraulique de la huitième merveille du monde

Le dossier a été déposé juste avant le premier confinement et la réponse favorable est arrivée au pôle Pégase d'Avignon juste pour le déconfinement. Pour l'instant, John Clerin n'a toujours pas lancé ses deux drones dans le ciel de Pétra, la cité millénaire des Nabatéens.

John Clérin souligne qu'il ne "dirige pas une boite de drones mais une société de géomatique", c'est à dire qu'après les photos en vol, il y a la phase essentielle de l'analyse et de la restitution. John Clerin a déjà travaillé au Cambodge, sur les temples d'Angkor.

Cette fois en Jordanie, c'est le grés taillé par les Nabatéens qu'il va analyser pour les conservateurs et géologues : "La demande de l'Unesco est une expertise du système hydraulique ancien par photogrammétrie aérienne, donc avec un drone, dans le secteur du tombeau des Rois."

Repérer où l'eau abime le tombeau des Rois de Petra

Après plusieurs survols et des milliers de photos collectées, Geomatic Development arrivera "à identifier tous les couloirs d'écoulement, tout le drapage du réseau hydraulique avec une précision de cinq centimètres. On pourra observer les zones d'érosion qui abiment le monument et planifier les travaux à faire. La façade du tombeau des Rois sera aussi scannée avec un drone."

Apprendre au drone à faire la différence entre lions et chimpanzés

Ce projet vitrine en Jordanie pour Geomatic Development est bloqué par la fermeture des frontières.

Un autre projet au Vietnam est aussi freiné par le Covid-19 mais John Clerin continue de mener des recherches pour affiner les mesures réalisées par drone : "Nous avons une réunion mardi pour monter un projet d'identification et de comptage de faune en utilisant de l'imagerie thermique sur un drone", pour faire la différence entre un chimpanzé et un lion grâce à leur température corporelle.

John Clerin pilotera l'aile volante de Geomatic Development à Petra (Jordanie) - Geomatic Development