Les magasins Leclerc de Bretagne lancent un fonds de soutien pour les acteurs culturels de la région

La coopérative Scarmor, qui regroupe 43 magasins E.Leclerc dans le Finistère, le Morbihan et les Côtes-d'Armor, a annoncé ce vendredi qu'elle s'engage auprès du monde culturel breton durement touché par la crise sanitaire. Elle lance un fonds de soutien à la création artistique.

E.Leclerc se présente comme le 2e libraire et le 2e disquaire de France.

Un fonds de soutien culturel à la création artistique a été mis en place au sein de Scarmor, a annoncé vendredi à Landerneau (Finistère) la coopérative régionale E.Leclerc. Le groupement, qui fédère 43 magasins bretons, souhaite donner un coup de pouce à des artistes réduits au silence par la crise sanitaire du coronavirus.

L'initiative permettra ainsi d'accompagner des porteurs de projets breton dans la phase de création et de production, à travers un soutien financier et une valorisation de leur production en magasins, en catalogues, et sur les réseaux sociaux. Pour la première édition, dotée de 15.000 euros, le jury de Scarmor a choisi d'aider à la réalisation de deux albums de musique.

5.000 euros pour Gwennyn

L'association La Plage des livres de Claire Bajen-Castells et Frédéric Mazé recevra 10.000 euros pour produire un album intitulé "Une fleur en hiver", projet ambitieux mêlant sonorités traditionnelles et modernes de Bretagne et du Sénégal.

L'autre artiste accompagnée par le fonds de soutien sera l'autrice-compositrice-interprète rennaise Gwennyn, qui bénéficiera d'une dotation de 5.000 euros pour soutenir la production de son 7e album "Immram" dont la sortie est prévue le 7 mars 2021.

Un appel à projets sera lancé début 2021 pour sélectionner de nouveaux projets lauréats.

Pratique. Renseignements par courrier électronique : bretagneaucoeur@gmail.com