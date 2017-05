Les Éclaireurs, formidables sculptures africaines, s'installent à Avignon

80 sculptures, signées d'une trentaine d'artistes africains, sont exposées depuis ce week-end dans quatre musées avignonnais. Elles proviennent toutes de la collection privée du mécène aptésien Jean-Paul Blachère. C'est la première fois qu'elles sortent d'Apt.

C'est LA grande expo de l'été, à Avignon : "Les Éclaireurs" sont visibles depuis ce week-end dans quatre musées de la ville.

Il s'agit d'une exposition d'art africain, issue de la collection privée du chef d'entreprise et mécène vauclusien Jean-Paul Blachère. Il dirige le groupe Blachère Illuminations, qui emploie plusieurs centaines de personnes en Europe, en Asie et en Amérique. Mais c'est aussi un grand collectionneur, qui, en 20 ans, a rassemblé plus de 1.500 œuvres d'artistes africains.

80 oeuvres exposées sur quatre sites

Une partie de cette collection (soit 80 sculptures) est donc exposée dans quatre sites emblématiques de la ville d'Avignon : le Palais des Papes, le Petit Palais, le musée Calvet et le musée Lapidaire.

Le lanceur zoulou, d'Ousmane Sow, est à voir au musée Calvet © Radio France - Anne Domèce

C'est la première fois que la collection est montrée ailleurs qu'à Apt. Jean-Paul Blachère a beaucoup hésité, puis il s'est laissé convaincre par sa fille, Christine Blachère :

J'ai un rapport passionné avec les œuvres, je n'étais pas prêt à les confier à d'autres... Mais aujourd'hui, je les vois dans des musées et j'en suis simplement heureux (J.P. Blachère)

Parmi les d'artistes exposés, on peut citer Ousmane Sow, Ndary Lo, El Anatsui... et l'artiste franco-sénégalaise Diagne Chanel. C'est l'une des rares femmes sculptrices représentées dans cette exposition. Ses gisants sont visibles dans la cour intérieure du Petit Palais, elle en est ravie.

Je passe ma vie dans les musées. Alors y voir mes œuvres, c'est extraordinaire. Tout artiste rêve d'être exposé dans un musée (Diagne Chanel)

Diagne Chanel est très heureuse de voir ses gisants exposés au Petit Palais © Radio France - Anne Domèce

L'exposition résonne sur quatre sites de la ville d'Avignon. C'est l'occasion rêvée de créer un lien entre le Palais des Papes et les autres musées municipaux (Petit Palais, musée Calvet, musée Lapidaire). L'objectif : que les visiteurs (et les touristes) prennent l'habitude d'aller d'un site à l'autre, pour en augmenter la fréquentation. C'est en tout cas ce que souhaite Pascale Picard, la directrice du tout nouveau pôle muséal d'Avignon :

Nous voulons redonner de la lisibilité et de la visibilité à tous les musées de la ville. Nous sommes en train d'inventer un parcours entre les différents sites, car nous voulons redonner de la visibilité à tous les musées de la ville (P. Picard)

L'exposition "Les Éclaireurs" est visible jusqu'au 14 janvier, dans quatre musées d'Avignon. Vous pouvez acheter vos billets d'entrée au Palais des Papes ou à l'Office de tourisme. Ces billets donnent accès (sans surcoût) à l'ensemble de l'exposition.