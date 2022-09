"Les économies d'énergie, on y travaille depuis des années", selon le directeur de cinéma José Luis Vinhas

Baisse de fréquentation des cinémas, factures d'électricité qui augmentent… Les cinémas font eux aussi face à l'inflation. Il faut s'adapter pour baisser la consommation d'énergie et attirer davantage de spectateurs, estime José Luis Vinhas, directeur du cinéma Pathé, à Caen.

Baisser la consommation d'électricité des cinémas de 10% en 2024 : c'est l'objectif affiché par la fédération nationale des cinémas en France. Le Congrès des exploitants de cinéma se tenait à Deauville cette semaine. Parmi ses participants, José Luis Vinhas : il est le directeur du cinéma Pathé, situé aux Rives de l'Orne à Caen. Il était notre invité ce jeudi matin.

France Bleu Normandie : Le Congrès des exploitants du cinéma s'est ouvert ce lundi à Deauville et fermera ses portes ce jeudi soir : vous faites partie des participants, comment vous sentez-vous ?

José Luis Vinhas : Je dirais que le moral est plutôt positif. A la fois, il y a une baisse de fréquentation qui est avérée pour tous les cinémas, qu'ils soient grands, petits ou moyens. Et en même temps, les chiffres sont toujours encourageants, il y a toujours des réussites. Et puis le cinéma a traversé plusieurs crises tout au long de ces dernières années. On est plutôt confiant.

Le président de la Fédération nationale des cinémas, le Normand Richard Patry, a annoncé que les 6 000 cinémas de France allaient baisser leur consommation d'énergie de 10% pour 2024. Concrètement, comment comptez vous faire cela?

JLV : C'est un véritable sujet. Nous avons des obligations, en tant qu'entreprise nous sommes obligés de trouver des leviers pour baisser notre consommation d'énergie. Et c'est le vrai sujet de cette année. Comment faire pour consommer moins d'électricité dans les cinémas ? On y travaille depuis des années en régulant, en essayant d'installer des dispositifs qui permettent d'éteindre les lumières en veille, en passant nos ampoules à incandescence en ampoules LED. Bref, c'est un travail de longue haleine.

Les cinémas pensent aussi à de nouveaux types de projecteurs, à lampes lasers, qui permettent de consommer quatre fois moins d'énergie : c'est une solution envisagée pour réduire les factures ?

JLV : On y pense évidemment, car dans la plupart des cinémas, les projecteurs numériques que nous avons ont dix ans ou plus. Donc il va falloir renouveler ce matériel. Mais ce sont des investissements importants, cela coûte cher. Le cinéma Pathé de Caen passera au laser très certainement. On n'a pas encore de date, mais dans les deux prochaines années maximum, nous aurons des projecteurs laser.

Une autre question préoccupe le monde du cinéma, c'est la fréquentation dans les salles, qui a baissé notamment depuis la crise sanitaire. En Normandie, combien a-t-on perdu de spectateurs ?

JLV : Dans la région Normandie, la baisse de fréquentation est d'environ 25 %, alors qu'elle est de 30 % au niveau national. On est donc moins touchés en Normandie. C'est une question de typologie de films également, et une question de salles.

Les plateformes de streaming telles Netflix, Amazon Prime, menacent elles-aussi le cinéma en salles. Comment fait-on pour attirer davantage les spectateurs au cinéma ?

JLV : Je pense que c'est une question de qualité et le cinéma, c'est la sortie culturelle préférée des Français. Pas uniquement à cause de la qualité du parc français, qui est vraiment exceptionnel dans le monde et en Europe, mais également parce que c'est une véritable expérience collective de partage. Les gens aiment échanger, rire ensemble, pleurer aussi dans une salle de cinéma et c'est à mon sens une expérience irremplaçable.

Il y a aussi les innovations technologiques comme la 3D, la 4DX, qui peuvent être utilisées pour attirer davantage de spectateurs ?

JLV : Oui, selon les typologies de films. La 4DX a été un véritable succès au Pathé, récemment avec le film Top Gun. Il s'y prête bien et le film en lui même est déjà un succès. Donc sur certaines typologie de films, ça permet d'avoir une autre expérience de cinéma, qui plaît à nos spectateurs.

Une des raisons pour lesquelles les spectateurs viennent moins au cinéma, c'est le prix du ticket : entre 8 et 9 euros avec des réductions, souvent 12 euros en tarif normal, plus encore quand il s'agit d'une séance 3D ou 4DX....

JLV : C'est vrai que les gens trouvent la place de cinéma souvent trop chère. Mais il faut noter que sur les dix dernières années, le prix de la place de cinéma a moins augmenté que l'inflation. La place a augmenté d'environ 5 % sur une inflation souvent de 10 %. Et c'est vrai que tous les budgets sont contraints et il faut peut être faire des arbitrages. L'essence a augmenté, donc la place de cinéma semble chère. Mais il y a des opérations tarifaires également, pour payer un peu moins cher, comme par exemple la fête du cinéma normand du 23 septembre au 25 septembre, avec le ticket à 5 euros. Il est aussi possible de prendre des formules d'abonnement ou auprès des comités d'entreprise.