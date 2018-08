Un an après la mort de Gonzague Saint Bris, la grande manifestation littéraire qu'il avait fondée à Chanceaux-près-Loches se poursuit. Sous un nouveau nom, et une forme un peu différente. De nombreuses personnalités ont répondu à l'appel.

Un an après la mort de Gonzague Saint Bris, dans un accident de voiture, sur une route de Normandie, le grand rendez-vous littéraire qu'il avait créé en 1995 continue, toute la journée du dimanche 26 août, à Chanceaux-près-Loches. Auteurs, chanteurs, journalistes : de nombreuses stars ont répondu à l'appel des organisateurs.

C'est en fait une nouvelle manifestation qui naît. Après la disparition brutale de Gonzague Saint Bris, il était impossible, pour ceux qui organisaient avec lui, chaque année, l'événement, de continuer sous le nom de "Forêt des livres". Mais bénévoles, auteurs, maisons d'édition, se sont tout de même mobilisés pour perpétuer le rendez-vous. Sous un autre nom, "Les Écrivains chez Gonzague Saint Bris".

Pour cette première édition, une pléiade de stars a répondu à l'appel des organisateurs

L'accès est toujours libre au public, qui trouvera, comme avec la Forêt des livres, tables rondes, cafés littéraires, dédicaces, lectures...tout cela, autour des écrivains, chanteurs et personnalités qui ont publié un ouvrage cette année, et en présence de personnalités bien connues de la littérature, de la chanson, du cinéma ou encore du journalisme : Patrick Poivre d'Arvor, Isabelle Carré, Natacha Polony, Marie-Claude Pietragalla, Francis Lalanne, pour ne citer qu'eux. Beaucoup connaissaient bien Gonzague Saint Bris, et ont souhaité participer pour donner un nouvel élan à la manifestation littéraire.

La première édition des Écrivains chez Gonzague Saint Bris doit aussi beaucoup aux bénévoles, qui tiennent à ce rendez-vous à la fois festif, culturel et populaire, et qui veulent perpétuer l'oeuvre du fondateur. Si le public est au rendez-vous, cette édition pourrait bien être la première d'une longue série.