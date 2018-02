Périgueux, France

L'écriteau "Editions Fanlac" devrait bientôt être décroché du 12 rue du Professeur-Peyrot. C'est dans cette rue, au pied de la tour de Vésone à Périgueux, que l'éditeur s'est installé en 1943. La famille Tardien, qui a pris la relève de Pierre Fanlac, déménage à Aubas, près de Lascaux. Pour l'occasion, elle vend des ouvrages rares et plus édités ce samedi et ce dimanche.

Les éditions Fanlac sont installées dans cette maison familiale à Périgueux depuis 75 ans. © Radio France - Willy Moreau

Des ouvrages introuvables

"C'est notre fête de sortie", s'amuse Marie-Françoise Tardien. L'ancienne imprimerie, fermée en 1984, s'est transformée en salle d'expositions. Car les ouvrages présentés ce week-end au public sont de véritables pépites. La fille, Alice, la troisième génération, montre par exemple une caricature de Chanel introuvable dans le commerce.

Une des caricatures de Coco Chanel par l'illustrateur Sem et éditée chez Fanlac. © Radio France - Willy Moreau

Autour de l'ancienne presse, les visiteurs découvrent de vieilles illustrations de la Maladrerie à Périgueux ou de poèmes. Toutes les bourses peuvent trouver leur bonheur. "Nous n'avons pas voulu faire de la spéculation, explique Marie-Françoise. Il y a des ouvrages très chers certes mais vous trouvez des illustrations à 5 euros par exemple."

Cette pièce a accueilli l'imprimerie jusqu'en 1984. © Radio France - Willy Moreau

Les lecteurs peuvent découvrir de nombreux poèmes illustrés. © Radio France - Willy Moreau

Une nouveau chapitre

Pour des raisons financières et de praticité, la famille Tardien a décidé de se séparer de son immeuble historique. De nombreux lecteurs viennent découvrir les locaux, un peu émus pour certains. "On est venu se recueillir une dernière fois dans le sanctuaire littéraire de Périgueux", plaisante Hervé.

De nombreux visiteurs étaient émus de fouler une dernière fois les locaux de Fanlac à Périgueux. © Radio France - Willy Moreau

"C'est pour recentrer nos forces et ce sera un nouveau départ", confie Alice Tardien. Les éditions Fanlac vont continuer à publier des ouvrages toujours ancrés dans le Périgord tout en mettant en avant des œuvres internationales.

Ces illustrations ne peuvent plus être trouvées en librairie. © Radio France - Willy Moreau

Bernard, Marie-Françoise et Alice vous accueillent ce samedi jusqu'à 19 heures et ce dimanche de 11h à 17h au 12 rue du Professeur-Peyrot à Périgueux.