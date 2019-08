Les églises creusoises se transforment en salle de concert avec le festival "Musique à la Source"

Un tout nouveau festival de musique va sillonner la Creuse, du vendredi 2 août au samedi 10 août. Cette manifestation fait la part belle à la musique classique, baroque et même médiévale. Les concerts se déroulent dans plusieurs églises et abbayes creusoises.

Département Creuse, France

Quatre ans après la fin du festival les "Voix de l'été en Creuse", la musique classique investit de nouveau nos Eglises. Le festival "Musique à la source" propose sept concerts de musique classique, baroque, médiévale ou encore contemporaine. Il y a aura aussi des conférences. La manifestation se déroule du vendredi 2 au samedi 10 août.

Que pourra-t-on écouter?

Toute cette semaine les Creusois vont pouvoir assister à des concerts de piano, de Luth ou encore de clavecin.

Dimanche 4 août dans l'église de Bourganeuf. le baryton Marc Mauillon chantera un répertoire de musiques médiévales, classiques, baroques ou encore plus contemporaines.

Mardi 6 août la flûtiste Geneviève Pungier, se produira à 16h Hôtel des Moneyroux de Guéret. Elle interprêtera notamment Van Eyck, Telemann, Bach, Debussy.

A 21h, un second concert aura lieu dans l'église de Glénic. Un trio de Clavecin, traverso et viole de Gambe interprêtera des concerts royaux et sonates de Couperin et Bach.

Mercredi 7 août Thomas Dunford interprétera des morceaux de Dowland et Bach au luth et à l'archiluth. Ce sera à 21h dans l'abbatiale de Chambon-sur-Voueize,

Vendredi 9 août LesSuites pour violoncelle n°1 à 3 deBach, seront interprêtées par Anastasia Kobekina, à 21h dans l'église de Crocq.

Samedi 10 août un concert inspiré des musiques du film "Tous les matins du monde" sera donné dans l'église d'Ahun, par l'ensemble la Chapelle Harmonique. On pourra écouter des morceaux de Marais, Sainte-Colombe, Couperin et Lully, dirigés par Valentin Tournet.

La journée de clôture, consacrée au film "Tous les matins du monde"

Le film "Tous les matins du monde", qui a en partie été tourné au Moutier d'Ahun sera projeté le dernier jour du festival, samedi 10 mars à 17h30. Le dernier concert sera aussi consacré aux musiques de ce long-métrage.

Plusieurs conférences sont aussi organisées durant le festival. Lundi 5 août, par exemple, à 18h30, Hans Kretz, chercheur à l’Université de Stanford proposera de s'interroger sur cette question : « Que fait-on lorsqu’on écoute de la musique ? ». La conférence se déroulera à la Cité internationale de la tapisserie d'Aubusson.

Un festival qui chemine à travers la Creuse

Les artistes se produiront dans différentes églises du département: Aubusson, Bourganeuf, Glénic, Chambon-sur-Voueize, Crocq ou encore Ahun.

"On a été voir les églises une par une", explique Valentin Tournet, jeune musicien de 23 ans, et directeur artistique de cette première édition. "Ces lieux-là ont une acoustique particulière. On sélectionne telle acoustique pour tel répertoire. Par exemple un piano ne va pas bien sonner dans telle abbatiale, mais un luth sonnera bien. C'est le cas de Chambon-sur-Voueize".

Le festival est donc itinérant et permet de mettre en valeur le patrimoine creusois.