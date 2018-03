Vendée, France

L'Église du Pouliguen est temporairement fermée après que des fissures aient été constatées dans les voûtes par la mairie. L'Architecte du patrimoine Pierluigi Pericolo s'est rendu sur place, et a confirmé que "la charpente a un problème de structure". Ce cas est loin d'être isolé en Vendée et Loire-Atlantique, où plusieurs édifices religieux ont été rénovés car ils étaient menaçants pour les habitants.

Un gros budget pour les communes

L'Église de Saint-Martin-des-Noyers, en Vendée, a été rénovée en 2016 après 10 mois de travaux. Huit ans plus tôt, l'adjoint au maire chargé du bâtiment, Jean-Claude Dreux constate que la charpente est en très mauvais état. "C'était une catastrophe ! Les poutres de la charpente étaient pourries, l'eau s'infiltrait dans le clocher. Ça devenait dangereux."

Rénover une Église coûte cher, surtout pour les petites communes. À Saint-Martin-des-Noyers, le budget des travaux s'élève à 530 000 euros. "C'est énorme pour nous. Mais le clocher est le point le plus haut, c'est notre repère. On ne peut pas abandonner un édifice comme ça". Et l'élu ne regrette pas ces travaux : "on a maintenant une flèche flamboyante".