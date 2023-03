Les élus de Chinon au lancement national de l'année du centenaire de la mort de Gustave Eiffel

En 2023, on célèbre le centenaire de la mort du père de la tour Eiffel : Gustave Eiffel. Ce jeudi sont lancées les festivités qui auront lieu un peu partout dans le monde pour rendre hommage à l'ingénieur et industriel français qui outre la tour Eiffel participa à la construction de la Statue de la Liberté. Parmi les nombreuses réalisations de Gustave Eiffel, il y a aussi l'ancien pont de chemin de fer de Chinon.

ⓘ Publicité

Un pont construit en 1872 soit une quinzaine d'années avant la réalisation de la tour Eiffel. Ce viaduc enjambe la Vienne et était destiné jusqu'en 1974 au passage de la ligne ferroviaire entre Paris et les Sables d'Olonne. Ce pont qui est aujourd'hui à l'abandon ainsi que trois passerelles est la propriété de la SNCF et la commune de Chinon aimerait depuis plusieurs années faire de ce viaduc la fin de la voie verte qui commence à Richelieu.

Chinon se bat pour sauvegarder ce patrimoine architectural

Seulement Chinon se heurte à des questions administratives et sa demande de déclassement de l'ouvrage n'est toujours pas réglée, alors pour faire avancer le dossier et pour donner de la visibilité à son projet, la municipalité a fait appel à l'association des descendants de Gustave Eiffel. Son objectif, est de réhabiliter ce pont pour sa préservation et la mise en valeur du patrimoine

Au même titre que Paris, Bordeaux, New York, Washington ou encore Tallinn en Estonie, la commune de Chinon fait partie de la quinzaine de villes dans le monde qui auront la chance d'accueillir en 2023 les manifestations du centenaire de la mort de Gustave Eiffel.