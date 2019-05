Les élus des Ardennes au ministère de la Culture pour défendre la marionnette

Charleville-Mézières, France

"On peut survivre encore un an, sur nos réserves. Mais au-delà, ce sera compliqué". Au bout du fil, Philippe Sidre est un homme inquiet. Et le directeur de l'Institut international de la marionnette (IIM) de Charleville-Mézières espère beaucoup du rendez-vous de ce mercredi matin. A 9 heures, il sera reçu rue Saint-Honoré, à Paris, au ministère de la Culture, par des membres du cabinet de Franck Riester. Il leur demandera une augmentation de la subvention de l'Etat, de l'ordre de 190 000 euros.

"Nos difficultés financières remontent à la fin de l'année 2018, explique Philippe Sidre. Nous avions inauguré un nouveau bâtiment en septembre 2017. Au moment du projet, l'Etat avait versé une première subvention, et dit qu'on verrait à l'usage pour une seconde, en fonction du coût du bâtiment. Aujourd'hui, on le connaît, mais on me dit qu'il n'y aura pas de nouvelle subvention". L'ironie de l'histoire étant que ce nouveau bâtiment a été inauguré par Françoise Nyssen... l'ancienne ministre de la Culture.

L'école a donc besoin, désormais, de davantage de subventions, alors que celles versées par le conseil départemental des Ardennes et la ville de Charleville-Mézières sont stables. Les élus locaux se mobilisent donc, pour pérenniser le statut de capitale mondiale des marionnettes de Charleville-Mézières. Les deux institutions seront d'ailleurs représentées ce mercredi, respectivement par Nathalie Robcis, conseillère départementale, et Boris Ravingon, maire de Charleville-Mézières.

Ils seront aussi accompagnés par la députée de la première circonscription des Ardennes (Charleville-Mézières, Rethel, Villers-Semeuse), Bérengère Poletti, qui a organisé le rendez-vous. "On a quand même un joyau culturel des Ardennes, dont on peut être fière, comme Rimbaud, estime-t-elle. On n'en a pas tant que ça dans le département". Une réunion au cours de laquelle sera aussi évoquée le sort du Festival International de la Marionnette, qui aura lieu du 20 au 29 septembre prochain Bérengère Poletti assure d'ailleurs que le ministre de la Culture Franck Riester est invité