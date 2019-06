Les enfants à l'abordage de l'Armada de Rouen

Rouen, France

Les moussaillons de Caumont à l'abordage du Belem. Des élèves de maternelle de l'école Jean de La Fontaine ont visité le fameux trois-mâts français, amarré sur la rive droite de Rouen en bas du pont Guillaume le Conquérant.

Ces enfants de moyenne et grande section, âgés de 5 à 6 ans, vivent leur première Armada puisqu'ils n'étaient pas nés (ou tout juste) lors de la précédente en 2013. Et ils en ont des choses à découvrir à bord d'un voilier comme le Belem. Dans la bouche des enfants, la barre à roue est "un volant" et la boussole est prise pour... une cheminée!

Le Belem est plus vieux que mon Papi !

Heureusement, Myriam, bénévole sur le Belem, est là pour leur fournir des explications. Désormais, ils savent pourquoi les pirates ont un œil bandé: "Ils ont un œil qui est habitué à la nuit et, quand ils arrivent à l'intérieur d'un autre voilier, c'est un peu comme les chats: ils sont habitués à voir dans le noir". Et lorsque Myriam indique aux petits Caumontais que le Belem - le plus ancien navire de l'Armada - vient de fêter ses 123 ans, l'un des enfants s'écrie: "Il est plus vieux que mon Papi!"

Arrivés dans le grand roof, lieu de rassemblement et d'instruction des marins, les élèves détaillent les objets de la pièce. Premier cité: la TV! Mais ils savent aussi nommer la corde, le tonneau et la bouée "pour sauver les gens". "Il est trop beau, le Belem", souffle un enfant.

Fin de la visite à l'avant du navire, le gaillard d'avant pour utiliser le terme marin précis. C'est l'endroit idéal pour les moussaillons d'entonner le chant de marins appris à l'école: "Matelots puisqu'il fait bon vent, allons tous chanter sur l'avant... " accompagnés de Maîtresse Isabelle à l'accordéon!

