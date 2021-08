Les enfants à l'honneur à l'hippodrome de Craon

Des jeux, un atelier tatouages éphémères, un château gonflable ou encore des petites balades à dos de poney : c'était l'effervescence à l'hippodrome de Craon ce samedi après-midi. En parallèle des courses, de nombreuses animations ont été organisées pour les enfants, comme chaque été. De quoi ravir les passionnés de cheval comme ceux qui cherchent une occupation en plein week-end pluvieux.

Animations variées

En descendant de son poney nommé Fleur, Liam est ravi : "ça m'a fait beaucoup plaisir" lance joyeusement le petit garçon. Jules de son côté s'est précipité sur les différents stands d'activité. "On a fait un tour de poney, un tour en calèche, le goûter, et il nous manque le château gonflable", égrène-t-il.

La balade à poney ou en calèche a toujours du succès © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

Certains parents en profitent pour faire découvrir les lieux aux plus jeunes, comme Simon avec sa fille Émeline, 2 ans et demi. "Première fois à l'hippodrome pour elle ! explique le jeune papa. C'est la découverte du monde équestre et la première rencontre avec les poneys. Tout ça, gratuit, c'est assez agréable."

Jérôme vient également pour la première fois, en famille : "on a vu qu'il y avait des animations, _comme la météo n'est pas géniale, on s'est dit que ce serait l'occasion de découvrir_." "D'ordinaire il y a plus de monde, mais avec le contexte, c'est déjà pas mal, estime Roland, qui propose les balades en poney. Les enfants sont super contents."

Dédicaces avec Timéo Béasse

La journée s'est achevée avec un concert dans la soirée de Timéo Béasse, le jeune chanteur originaire de Craon qui avait atteint l'an dernier les demi-finales de l'émission The Voice Kids. Dans l'après-midi, certains fans ont pu profiter d'une séance de dédicaces. "Ça fait bizarre de le voir en vrai", souffle une petite fille. "J'ai suivi The Voice, il chante très bien", ajoute Louane. L'adolescente et sa mère l'avaient déjà vu en concert dans la commune avant même qu'il ne fasse l'émission : "on a la chance d'avoir quelqu'un de chez nous, autant être à fond derrière !" lance Céline.

Timéo Béasse en pleine séance dédicaces avec ses fans © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

Pour Timéo Béasse, c'est une occasion supplémentaire de retrouver son public, malgré une année chamboulée par la pandémie de coronavirus. "Ça fait du bien de retrouver le public après les confinements, c'est un pur bonheur ! lance le chanteur. Je rencontre encore du monde, ça fait chaud au cœur. C'est ma région, donc c'est encore plus incroyable."