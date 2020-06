Les enfants brennous ont un programme de choix cet été !

C'est promis, cet été, il y en aura pour tous les goûts en Brenne. Malgré la crise sanitaire et les règles de distanciations sociales à mettre en place, la communauté de commune Brenne Val de Creuse et le Relais Brenne Initiatives Jeunes ont mis sur pied tout un programme varié pour occuper les jeunes : "On a conscience que beaucoup ne partiront pas cet été. Alors on a travaillé dur pour proposer plein d'activités" explique Wilfried Robin, du Relais Brenne Initiatives Jeunes.

Trois courts séjours pour les jeunes

Ainsi, trois mini séjours seront accessibles aux jeunes : "Nous avons la chance d'accueillir depuis quelques mois un jeune Allemand et un jeune Italien dans l'équipe. Nous proposerons donc un séjour linguistique autour de la culture de l'Europe et du monde. Nous aurons aussi un séjour nature multi-activités, pêche, baignade, sport de plein air et un séjour sportif à Eguzon"

Ces séjours, facturés 20 à 30 euros la journée, pourraient bien obtenir le label "Colo Apprenantes". "Nous y travaillons, explique Wilfried Robin. Par exemple, sur le séjour Nature, on présentera le parc de la Brenne, ce qu'on y fait, la gestion des milieux, etc. Sur le séjour sport, nous aurons un intervenant sur le Sport santé" détaille Wilfried Robin.

Une baignade surveillée chaque après midi

La communauté de communes Brenne Val de Creuse n'est pas en reste : elle propose des demi-journées à thème tout au long de l'été : "Ce sera à partir de 6 ans, en plus de l'espace de loisirs. Il y aura pas exemple équitation, escalade, tir à l'arc, sport de plein air, canoë...", énumère Cyril Niderkorn, en charge du projet. Il faudra compter environ 5 euros l'inscription.

La collectivité proposera également chaque après midi, du 6 juillet jusqu'au 13 août, une baignade naturel surveillée avec mise à disposition de matériels et de jeux pour les familles sur la plage de Lurais. Cette activité sera gratuite.