"les enfants de la forêt" un film inspiré d'une histoire vraie en Charente-Maritime

Le réalisateur Olivier Casas a choisi de raconter dans son prochain film "les enfants de la forêt", l'histoire vraie de deux jeunes frères qui ont vécu 7 ans en forêt en Charente-Maritime dans les années 50 . Le cinéaste lance un casting pour trouver de jeunes garçons pour incarner les deux frères sur le grand écran.

Des enfants au lien fusionnel

Les deux petits frères âgés de 4 et 5 ans ont été abandonnés par leur mère à l'été 1948 alors qu'ils étaient dans un logement de vacances en Charente-Maritime. Les deux jeunes garçons se sont alors enfuis en forêt pour grandir seuls comme des enfants sauvages pendant 7 ans. Ensemble ils vont faire preuve de capacités d'adaptation exceptionnelles et développer un lien fusionnel hors du commun raconte le réalisateur Olivier Casas qui parle d'un "lien sublime" entre les deux frères.

"On recherche des garçons vifs et agiles"

Le plus jeune Michel est le plus ingénieux, le plus grand Patrick est plus intrépide, même si les deux sont "casse-cou", précise Olivier Casas. Les deux jeunes frères étaient finalement très complémentaires, ils ont dû chasser, se protéger et même se fabriquer leurs propres souliers pour survivre pendant 7 ans dans la forêt. Le casting vise donc des enfants âgés de 5 à 12 ans qui sont" vifs, agiles, débrouillards et sensibles", pour coller à la peau des deux frères.

Comment candidater ?

Pour candidater il faut envoyer 2/3 photos naturelles et récentes de votre enfant avec les informations suivantes :

Prénom et Nom

Age et date de naissance

Taille et hauteur

Ville et résidence et code postal

Coordonnées Téléphoniques

En option une petite vidéo de 30 secondes dans laquelle votre enfant raconte qu'elle est son activité préférée dans la nature.

L'adresse pour envoyer vos documents est : lesenfantsaquitaine@gmail.com

Le film sera tournée cet été pour une sortie au cinéma prévue en 2023.