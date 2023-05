Les enfants des centres sociaux de Marseille sont prêts pour le carnaval du Vieux-Port

Les enfants et l'adjoint au maire aux centres sociaux, Ahmed Heddadi, pose avec le metteur en scène du carnaval et des danseuses.

Le thème choisi cette année pour le carnaval du Vieux-Port, qui aura lieu ce samedi, sera la mer Méditerranée. Près de 200 enfants des centres sociaux marseillais ont préparé l'événement en amont. Ils ont fabriqué des avions en matières recyclées et en cannisses en s'inspirant des créations de Léonard De Vinci. "On a pris du scotch, du tissu blanc, des fils de métal et on a aussi fabriqué des flambeaux comme dans Koh-Lanta", racontent Tessa et ses amis

ⓘ Publicité

Près de 45.000 personnes attendues

Ahmed Heddadi, l'adjoint au lien social, à la vie associative, aux centres sociaux, au bel âge et à l'animation urbaine l'indique : "On voulait que ce soit ludique avec ce thème en expliquant ce qu'est la Méditerranée, comment elle est polluée et comment on la protège." Pour cet évènement, la mairie attend jusqu'à 45.000 personnes.

Les enfants ont pu montrer leurs réalisations à l'adjoint au maire. © Radio France - Julia Beaufils

Pour animer cette grande fête colorée des compagnies de Marseille bien sûr, mais aussi des compagnies venues de Nice. Dans ce cortège également sont invités 450 carnavaliers professionnels dont 120 percussionnistes. La fête commence dès 14h et dure jusqu'à 17havec la remise des clefs de la ville au maire.