Les enfants des Francas du Doubs chantent leurs espoirs et leurs inquiétudes.

Les enfants des Francas du Doubs ont convié six artistes à écrire, chanter et enregistrer avec eux leurs joies, leurs rêves et leurs inquiétudes. Ça donne un CD de six titres Mix'Music#1 qui sera dévoilé ce mercredi soir lors d'un concert live sur la scène du Moloco à Audincourt.

"Tu sais moi, j'aime la vie. La vie qui donne le tournis. Celle qui a le goût d'un clafoutis". De Montenois, à Colombier-Fontaine, en passant par Pont-de-Roide, Voujeaucourt, Arcey et Audincourt, ces 36 enfants des centres de loisirs de Francas du Doubs ont laissé libre court à leur imagination pour chanter leur joie, leur rêves, leurs espoirs et surtout leurs inquiétudes. "L'enfance est un bout dl'a vie. J'espère que tout le monde sera ravi. Et qu'il n'y aura plus de violence".

Pour les épauler dans ce travail d'écriture et de composition, ces enfants ont convié six artistes : Marion Roch, La Lue, Jack Simard, José Shungu, Sidi du groupe Iltika et le slameur YouSlam qui ont accepté le défi.

"On est dans une société anxiogène. Et on le ressent au travers des paroles des enfants".

Après l'écriture et la composition, il a fallu enregistrer dans les studios du Moloco à Audincourt. "On avait un peu le trac. Mais rapidement, ça nous a plu." expliquent Jules et Loic à Montenois.

Après le trac du début, la joie de chanter en studio avec José Shungu - Aurélie Lollier

A l'arrivée, ça donne un CD de six titres (plus deux reprises de la saison passée) : Music'Mix#1 qui sera présenté ce mercredi 30 janvier 2019 à 18 heures lors d'un concert live sur la scène du Moloco à Audincourt avec les enfants et leurs artistes accompagnateurs.

"L'idée était de faire vivre à ces enfants plutôt éloignés des studios d'enregistrement et des salles de concert une expérience unique", explique Aurélie Lollier, coordinatrice du projet pour les Francs du Doubs. "Ça parle de l'environnement, de leur inquiétude sur l'avenir. On est dans une société un peu anxiogène. Et on le ressent au travers les paroles des enfants".

Illustration avec "Nous, les enfants" : "Vous avez tout fichu en l'air. On ne peut plus faire marche arrière. On a peur pour demain matin."

Expérience inédite de composition qui traduit l'état d'esprit des enfants, inquiets comme leurs aînés Copier