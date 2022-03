Les Enfants des justes, adapté à la télé par Fabien Onteniente, ce soir sur France 2

C'est une très belle adaptation du roman de Christian Signol qui est proposée ce soir sur France 2, avec Fabien Onteniente derrière la caméra et Mathilde Seigner et Gérard Lanvin dans les rôles principaux. Une histoire qui a pour cadre le Périgord où passait en 1942 la ligne de démarcation.

Mathilde Seigner et Gérard Lanvin étaient les invités d'Arnold Derek dans Accès direct pour présenter cette adaptation

L'histoire

En 1942, dans le département de la Dordogne, la ligne de démarcation croise le cours de la rivière.

La ferme des Laborie se situe à deux pas et Virgile, n’écoutant que son cœur, ne refuse jamais sa barque à ceux qui tentent de passer en zone libre.

Et lorsqu’on propose à Virgile et Blanche, qui n’ont jamais pu avoir d’enfants, de cacher Sarah et Simon, deux enfants juifs perdus dans la tourmente, ils accueillent les petits réfugiés comme un don du ciel.

Au fil des jours se nouent entre eux des liens indéfectibles, malgré les contrôles incessants, les trahisons et les dénonciations.