Les enfants jouent aux acrobates et jongleurs pendant les vacances au Boulon

Pour la vacances scolaires le Boulon, centre national des arts de la rue à Vieux Condé organise des stages de cirque à partir de 3 ans. Au programme, jongleries, équilibre, acrobaties.

Sous le chapiteau jaune, Soumaya grimpe sur le grand trapèze guidé par l'animateur Vincent Motte. C'est l'exercice préféré de la petite fille de 6 ans " j'aime bien être en l'air, j'ai l'impression de voler". Alors que Soumaya s'exerce à faire la position de la sirène, en bas un un petit groupe s'entraine à lancer des diabolos de toutes les couleurs et à jongler pour la coordination des mouvements, et puis juste à côté Raphaël se hisse avec les pieds dans un grand tissus rouge accroché en haut du chapiteau, quand il fait l'araignée il a vraiment l'impression d'être dans la toile de la bête, et quand il fait l'étoile il se voit dans la lune où l'univers, bref le petit blond voyage le long de son tissus.

séance de trapèze © Radio France - rafaela biry-vicente

A 6 ans il a déjà 3 ans de stages de cirque derrière lui, et il se voit déjà travailler sous un chapiteau plus tard pour le rêve mais pas que

on est bien musclés et on fait aller son intelligence, car si on est pas assez malin on fait des bêtises et on se fait mal en tombant