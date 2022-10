Les enfants qui jouent aux jeux vidéo ont de meilleures performances cognitives, d'après une étude

Non, les jeux vidéos n'ont pas que des conséquences néfastes sur les enfants. Une vaste étude publiée ce lundi dans la revue médicale américaine JAMA Network Open indique que ce populaire passe-temps pourrait également avoir des avantages cognitifs.

Plus de 2 000 enfants testés

L'auteur principal de l'étude, Bader Chaarani (professeur adjoint de psychiatrie à l'université du Vermont) a analysé les données issues de tests menés sur plus de 2 000 enfants, âgés de 9 et 10 ans.

Les enfants ont été divisés en deux groupes : ceux qui ne jouent jamais aux jeux vidéo et ceux qui y jouent chaque jour 3 heures ou plus. Les deux groupes ont exécuté deux tâches.

Pour la première, des flèches orientées vers la gauche ou la droite étaient montrées aux enfants, qui devaient cliquer sur le bouton correspondant le plus vite possible. Ils devaient par ailleurs ne presser aucun bouton si un panneau "stop" s'affichait à la place, une façon de mesurer leur capacité à se contrôler. Pour la seconde tâche, on leur montrait un premier visage puis un deuxième, plus tard, et ils devaient dire s'ils appartenaient à la même personne, testant cette fois-ci leur mémoire de travail, une mémoire de court terme.

Davantage d'activité dans le cerveau des "gamers"

Les chercheurs ont découvert que les enfants jouant aux jeux vidéo s'étaient systématiquement mieux acquittés de leurs tâches. Lors des tests, les cerveaux des enfants étaient observés via des techniques d'imagerie spécifique. Ceux des joueurs montraient davantage d'activité dans des zones du cerveaux associées à l'attention et à la mémoire.

Mieux vaut jouer à un jeu que de regarder une vidéo

"Trop de temps d'écran est bien sûr globalement mauvais pour la santé mentale et l'activité physique", note le professeur Bader Chaarani. Mais ses résultats, ajoute-t-il, montrent que les jeux vidéo pourraient être un meilleur usage de ce temps d'écran que le fait de regarder des vidéos sur YouTube, par exemple, qui ne présente aucun effet cognitif détectable.

D'autres études réhabilitent les jeux vidéo

Cette dernière étude s'ajoute à d'autres, récentes également, qui tendent à démontrer que les jeux vidéo n'entraînent pas de conséquences majeures sur la santé.

En 2021, une vaste étude menée sur 10 ans démentait tout lien entre jeux vidéo violents et violence.

En 2020, une autre étude menée par l'université d'Oxford vantait les bienfaits des jeux Animal Crossing et "Plants vs Zombies" sur la santé mentale.