Les Enfoirés 2019 : "C'est une vraie fierté de pouvoir être là" confie Slimane à la veille du premier concert à Bordeaux

Pour la première fois, Slimane va chanter aux côtés de Patrick Fiori, Mc Solaar ou encore Isabelle Nanty. Le chanteur découvert dans The Voice débarque chez les Enfoirés, avec cette série de six concerts dès jeudi soir à l'Arkéa Arena de Floirac. Il s'est confié à France Bleu.

Bordeaux, France

La troupe des Enfoirés accueille cette année six nouveaux, six comédiens et chanteurs. Isabelle Nanty, Pauline Lefèvre, Ary Abittan, Malik Bentalha, Claudio Capéo et Slimane. Le chanteur né la même année que les Enfoirés, a été découvert par The Voice et va tenter d'enflammer la scène bordelaise dès ce jeudi soir à l'occasion des six concerts des Enfoirés 2019. Fierté, stress... Il s'est confié lors des dernières répétitions ce mercredi.

Ca représente quoi Les Enfoirés pour vous qui n'étiez pas né pour le premier concert des Enfoirés en 1989 ?

Ca représente beaucoup de choses. Je connais des gens qui mangeaient grâce aux Restos du Coeur. Je me rappelle dans les bus de colonies, on chantait "Aujourd'hui on n'a plus le droit, ni d'avoir faim ni d'avoir froid".

"Quand tu as vu des mamans revenir avec des courses parce qu'elles étaient allées aux Restos, tu l'oublies jamais"

Et puis c'est un rendez-vous familial, je me revois avec mes parents et me dire "c'est incroyable tout ce que font ces stars comme ça". Je suis très reconnaissant, très respectueux de tout ce qui a été fait et très fier de pouvoir apporter ma petite pièce à l'édifice.

Qu'allez-nous nous chanter ?

Il va y avoir "All by myself", "Encore et encore" de Francis Cabrel, "Il a neigé sur Yesterday" de Marie Laforêt, je crois que je fais aussi "Mourir d'aimer" de Charles Aznavour.

Est-ce qu'il y a du tract pour ces concerts ?

Bien sûr que j'ai le tract, c'est un énorme show, on n'a pas beaucoup de répétitions. Après je me dis que c'est tellement pour une cause énorme que ça va nous donner des ailes, en tout cas j'espère.

On parle beaucoup des Enfoirés non pas comme des personnalités différentes, mais comme une troupe. Quelle est l'ambiance ?

Ca fait trois ans maintenant que je fais de la télé, je connais presque tout le monde. Il y a même des gens avec qui j'ai travaillé donc c'est revoir les amis, vivre des moments inoubliables. Je suis comme dans un petit rêve d'enfant. C'est une colonie, mais qu'avec des gens que tu as vu depuis tout petit et qui t'ont émerveillé. C'est assez impressionnant d'être à côté d'Isabelle Nanty dans le TGV, de voir passer Amel Bent, c'est incroyable.