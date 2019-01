Les Enfoirés 2019 : les bénévoles s'activent à quelques heures du premier concert à Bordeaux

Les Enfoirés sont de retour à Bordeaux ! Patrick Fiori, Slimane ou Nolwenn Leroy, ils seront une quarantaine à entamer dès jeudi soir une série de six concerts, tous à guichets fermés. France Bleu, radio partenaire, a assisté aux répétitions et vous en livre les coulisses.

Bordeaux, France

Les répétitions du spectacle des Enfoirés battent leur plein dans l'Arkéa Arena de Floirac. A partir de ce jeudi soir et jusqu'à lundi, les Enfoirés tenteront d'enflammer la scène bordelaise à l'occasion de six concerts, tous à guichets fermés. Ce mercredi, France Bleu Gironde s'est glissé dans les coulisses pour observer les répétitions de cette trentième édition. Il y a les costumes à essayer, les décors à finir, les chorégraphies et les paroles à apprendre par cœur... Un travail dantesque qui s'est fait en très peu de temps pour la quarantaine d'artistes, les 400 bénévoles, 400 techniciens, etc.

Des bénévoles qui s'affairent depuis dix jours

Ils sont pas moins de 400 bénévoles des Restos du Coeur à s'affairer dans les coulisses : ils vident les camions, peignent quelques décors, font office de doublure sur scène. Sur scène justement, on répète les chorégraphies, on apprend les paroles des sketches et des chansons. Cette année, "Un autre monde" de Téléphone et "Envole-moi" de Jean-Jacques Goldman ouvriront le bal. Suivront des hits de l'année dernière, comme "Dommage" de Bigflo et Oli.

Entre les chansons, pas de medley cette année mais des sketches, avec comme fil conducteur "une surprise" explique Anne Marcassus, directrice artistique et productrice des Enfoirés. Elle promet de la poésie avec une séquence sur l'origami ou encore un faux journal télévisé.

Les Enfoirés 2019 nous promettent de l'humour mais aussi de l'émotion, avec des hommages à ceux qui nous ont quitté l'an passé, comme Charles Aznavour, Maurane ou encore Véronique Colucci, qui avait repris le flambeau des Restos du Coeur après la mort de son mari.

26 tableaux, une quarantaine d'artistes et 650 costumes

Pour interpréter ces morceaux, des piliers : Patrick Fiori, Jenifer, Nolwenn Leroy, Mimie Mathy, Soprano...

À Bordeaux 🙏 pic.twitter.com/sa2JS09oUG — Patrick Fiori (@patrickfiorioff) January 22, 2019

Essayage des tenues pour l’enregistrement des Enfoirés. Surtout de la guitare cette année, ce n’est pas pour me déplaire pic.twitter.com/XzRDZvK1la — Michael Jones (@michaeljonesoff) January 19, 2019

D'autres découvrent la troupe. C'est le cas de six artistes, chanteurs et comédiens qui seront donc bizutés cette semaine : Slimane, Claudio Capéo, Ary Abittan, Pauline Lefèvre, Isabelle Nanty et Malik Bentalha. L'humoriste n'est pas vraiment habitué à pousser la chansonnette, mais il ne compte pas se laisser guider par le stress : "Tout le monde me voit un peu en panique, mais tout le monde me dit "t'inquiète pas, laisse-toi porter" c'est ce que je fais depuis tout à l'heure et franchement je me régale".

Pendant ces concerts, l'ego reste de côté au profit de l'association des Restos du Coeur et de ses bénéficiaires. Des bénéficiaires que croisait Slimane dans son enfance.

"Je suis très reconnaissant, respectueux de tout ce qui a été fait, très fier aujourd'hui de pouvoir apporter ma petite pièce à l'édifice", Slimane

"Le Monde des Enfoirés", c'est donc à partir de ce jeudi soir, jusqu'à lundi à l'Arkéa Arena, mais ce sera également à la radio et à la télévision, sur France Bleu et TF1 en mars.