Les "Enfoirés du Poitou" bientôt en concert à Buxerolles

Buxerolles, France

Ce vendredi soir, le grand concert annuel des Enfoirés est retransmis en direct sur France Bleu et TF1 à partir de 21 heures. À l'affiche : 42 artistes et personnalités pour un spectacle exceptionnel (Kylian Mbappé, Slimane ou Patrick Bruel).

Tout le public reprend les chansons en cœur !"

Et le département de la Vienne a aussi ses Enfoirés. Des chanteurs et musiciens locaux qui se produiront le samedi 16 mars prochain à la salle des fêtes des castors de Buxerolles, pour un beau concert de plus de trois heures. Et en vrais "Enfoirés", tous les bénéfices seront reversés aux Restos du cœur.

Au programme : des reprises de Renaud, Johnny Hallyday ou Enrico Macias. "La _bonne ambiance est garantie_, et tout le public reprend les chansons en cœur !" expliquent les chanteurs et personnes qui organisent l’événement. Ils espèrent remplir la salle des Castors à Buxerolles, qui compte 300 places, et reverser aux Restos entre 2 000 et 3 000 euros.

L'entrée est de 10 euros pour les plus de 13 ans, cette soirée est organisée chaque année depuis cinq ans maintenant par le Comité des fêtes de Buxerolles.