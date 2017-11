Les Enfoirés : écoutez la nouvelle version de "La chanson des restos", avec les chanteurs de The Voice Kids

Avant la sortie de l'album "Génération Enfoirés" et un concert unique le 19 novembre prochain au profit des Restos du Coeur, la nouvelle troupe des Enfoirés Kids présente ce vendredi une version rajeunie de la célèbre "Chanson des restos".

"Moi je file un rencart à ceux qui n'ont plus rien, sans idéologie, discours ou baratin" : enregistrée il y a plus de 30 ans, cette phrase de Coluche reste l'incontournable introduction de "La chanson des Restos". Composé en 1987 par Jean-Jacques Goldman, l'hymne des Restos du Coeur sort ce vendredi dans une toute nouvelle version, interprétée par la troupe des Enfoirés Kids.

Cette nouvelle troupe, complémentaire aux Enfoirés, est composée de très jeunes artistes, issus de "The Voice Kids" ou des Kids United, notamment. Carla (ex-Kids United), Jane Constance, Lisandro Cuxi, Lenni-Kim, Manuela, Lou, Evan, Marco, sont les interprètes de ce titre sur lequel interviennent également plusieurs personnalités, comme le comédien Omar Sy ou le footballeur Antoine Griezmann.

Un album le 1er décembre

La sortie de cette nouvelle chanson arrive quelques jours avant un concert des "Enfoirés Kids", donné au profit de l'organisation caritative le 19 novembre à l'Arena du Pays d'Aix et diffusé plus tard sur TF1. Et le 1er décembre sortira l'album "Génération Enfoirés", sur lequel les jeunes chanteurs reprennent les chansons des Enfoirés de ces dernières années, de "Juste une petite chanson" à "Encore un autre hiver".

Quant au spectacle des "grands" Enfoirés en 2018, il aura lieu du 16 au 21 janvier prochains au Zénith de Strasbourg, mais ni le thème de ce nouveau spectacle, ni le nom des artistes qui y participeront, n'ont été dévoilés.