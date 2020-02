Les équipages du 4L Trophy escortés par la police nationale depuis Limoges, en route vers Biarritz

Six motards du club moto de la Police nationale de Limoges accompagnent les jeunes conducteurs du 4L Trophy jusqu'à Biarritz. Une mesure de sécurité pour les quinze équipages de Haute-Vienne et de la Corrèze, partis ce matin depuis le parvis de la mairie de Limoges.

Limoges, France

Trente jeunes de Haute-Vienne et de Corrèze sont en route vers le top départ du 4L Trophy depuis 9H45 ce matin, bien entourés. Comme chaque année depuis cinq ans, les motards du club moto de la Police nationale de Limoges assurent la sécurité des équipages jusqu'à Biarritz, afin que les trente participants arrivent sans encombre à Biarritz. Les motards facilitent surtout la traversée de Bordeaux où les poids lourds sont nombreux.

Un encadrement aussi rassurant : "Tous les ans nous faisons la même chose, on sait ce qu'on a à faire. Sur les portions à quatre voies, nous allons essayer de les faire rouler à 90 km/h. La 4L qui roule la plus doucement sera devant. L'idée est de rester grouper. Deux motos mèneront le cortège, avec deux motards au milieu et deux derrière", lance Jean-Claude Duport - responsable de l'escorte en moto - lors des dernières explications avant le départ.

Dernières accolades avec la famille sur le parvis de la mairie, les équipages se lancent dans le rallye durant une semaine. Laura et Marlène, "Les baroudeuses du désert", réalisent : "Pour aller jusqu'à Biarritz ça devrait aller, je pense qu'on va moins rigoler dans les sables et sur les pistes au Maroc. Nous avons un peu plus peur pour demain matin. Il y a le contrôle de la 4L à passer et déjà de nombreux équipages ont eu des pannes", rigolent-elles.

Les 15 équipages limousins rejoignent les 2 400 participants pour le départ de la 23ème édition du 4L Trophy depuis Biarritz. Le rallye débute officiellement jeudi, à midi.