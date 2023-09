Les escapades de France Bleu Limousin à la découverte de Saint-Léonard-de-Noblat

Ville au long passé, Saint-Léonard-de-Noblat doit son nom au saint patron des prisonniers et des femmes enceintes et fût fondée au Moyen-âge autour de son tombeau. Entourée par de nombreuses collines et baignée par la Vienne, les paysages de la commune alternent entre bois, prairies et champs. Une commune au passé historique et patrimonial sans pareil que France Bleu Limousin vous a fait découvrir.

Alexandre Mazin, adjoint à la culture de Saint-Léonard-de-Noblat - Thibaut Aragon

Martine Tandeau de Marsac, présidente de l'Association Connaissance et Sauvegarde - Thibaut Aragon

