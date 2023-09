Les escapades de France Bleu Limousin à Saint-Junien

Réputée pour son travail du cuir et sa ganterie connue dans le monde entier, Saint-Junien est également une commune vivante et dynamique, placée au cœur du cratère de la météorite de Rochechouart, elle bénéficie d'un patrimoine remarquable. C'est dans cette commune, entourée de verdure et traversée par la Vienne et la Glane, que France Bleu Limousin a posé son micro.

Pierre Allard, maire de Saint-Junien - Isabelle Tissot

Thierry Granet adjoint Chargé de la politique événementielle, de l’identité patrimoniale et du devoir de mémoire - Isabelle Tissot

